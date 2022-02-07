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Пандемия коронавируса продолжается, но получивший преимущественное распространение штамм COVID-19 "омикрон" переносится заболевшими легче. В связи с этим в России установлены новые правила для больных коронавирусом и контактировавших с ними. Как это будет в Москве, пояснили в оперштабе по контролю за ситуацией с коронавирусом.
Главные изменения:
Важное пояснение: если человек заболел коронавирусом до 6 февраля, ему придется оставаться на больничном по старым правилам – до истечения 14-дневного периода. Но для тех, кто сидел дома как контактный, ограничения отменяются с 6 февраля независимо от даты начала карантина.
Это касается и детских коллективов: с 7 или 8 февраля все возвращаются к очному посещению образовательных учреждений. В дальнейшем классы и группы детского сада будут закрывать на карантин по решению администрации, если заболеет более 20% детского коллектива.
Вместе с тем, в Москве увеличивают мощности телемедицинского центра для помощи беременным с коронавирусной инфекцией, сообщила заммэра Москвы Марина Ракова. Удаленные консультации проводят специалисты из центра планирования семьи и репродукции и НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Кроме того, при больницах № 15 имени Филатова и № 52 для беременных с ковид открыли стационары кратковременного пребывания.
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