Так пьесу известного российского драматурга не ставил никто и никогда

Во МХАТе имени М. Горького 26 и 27 мая будет идти спектакль Виктора Крамера "Лес" по пьесе Александра Островского. В главных ролях: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Маркина и Алиса Гребенщикова.



Солидная дама из высшего общества областного масштаба дожила до того возраста, когда авторитет уже завоеван, материальное состояние (тьфу-тьфу-тьфу) позавидуешь, большое хозяйство, слуги, наряды – все есть, но такое чувство, что чего-то не хватает. Ах, да! Она же женщина! А женщине нужна любовь. Чтобы как в молодости.

Но не с местными же вяловатыми бизнесменами заводить романы. Впрочем, если есть деньги, все более-менее решаемо. К тебе тянутся люди, ты можешь кого-нибудь облагодетельствовать, а заодно и приобрести себе молодого испуганного мужа. Общество примет и такую программу благотворительности.

А если деньги закончатся, можно продать участок леса, а потом еще один, и еще, пока весь окрестный лес не станет щепой, устилающей луга и холмы. На горе опилок спит мрачный "динозавр" – лесопилка гигантских размеров, периодически исторгающая из пасти очередной поток стружек. Главное, чтобы в этот равновесный хрупкий мир относительного благополучия не вторгся человек извне, который установит диагноз и выпишет лекарство.

Неужели это написал драматург Островский в конце ХIХ века? Но это же сюжет наших дней, узнаваемый настолько, что становится смешно.

Бывает ли горький, но гомерический смех? У режиссера-постановщика спектакля "Лес" Виктора Крамера в спектаклях бывает все, потому что это режиссер крупной формы, широкого масштаба, в том числе масштаба раскопок. Крамер – мастер докапываться до самых глубоких смыслов драматического произведения.

Так "Лес" не ставил никто и никогда. На огромной сцене МХАТа, возвышаясь, словно поверхность земного шара, крутится мир Гурмыжской, ее усадьба, лесопилка, пруд, беседка. Словно белки в колесе, в бесконечной бессмысленной суете бегают по кругу герои, пока в гости к тетушке (Надежда Маркина, Татьяна Поппе) не приходит побитый жизнью племянник со своим закадычным товарищем (Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда).

"Мы их никогда не поймем" – фраза нашего времени в сторону эксцентричных богачей. А когда было иначе?

Античный самодеятельный хор, в прологе задающий настроение всей постановки, блестящие диалоги, пластические сцены, немыслимые трюки, точная, гротескная музыка Тихона Хренникова (младшего), фантасмагория видеоконтента и световых решений. Виктор Крамер, безусловно, говорит со зрителем на современном театральном языке.

Но через эксперимент и новаторскую форму исследуются глубокие нравственные вопросы, и вот уже классической пьесе русского драматического театра дается второе дыхание, а зрителям – просветление душ и хорошее настроение.

Начало спектакля – в 19:00. Продолжительность – три часа с одним антрактом.

Возрастное ограничение: 12+.