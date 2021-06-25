Желанный Кубок мира-2021 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Прошедший год поставил на паузу все международные соревнования по спортивным бальным танцам: были отменены и перенесены чемпионаты мира и Европы по версии Всемирного танцевального совета (WDC), знаковые турниры со сложившимися десятилетиями традициями в Великобритании, Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов, проводимый Российским танцевальным союзом (РТС) и его президентом Станиславом Поповым более 25 лет в Государственном Кремлевском дворце.

Да и сами спортсмены-бальники не имели возможности полноценно тренироваться весь этот непростой период. Поэтому знаковый Кубок мира для всех профессионалов в латиноамериканской программе, запланированный на проведение 17 июля в Кремле, является самым долгожданным турниром не только для участников, но и для зрителей-любителей бальных танцев.

Станислав Попов: "Кубок мира 2021 будет и желанным, и зрелищным. Танцевать на паркет выйдут все лучшие российские пары: финалист чемпионатов мира и вице-чемпион Европы Кирилл Белоруков с новой партнершей Викторией Харченко, которые в марте сумели заявить о себе ярко и стать чемпионами РТС; вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева; великолепные дуэты – Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова и многие другие. На Кубок приедут пары из США, Исландии, Украины и других стран, и мы делаем все для этого, как и обеспечение всех мер по безопасности согласно последним требованиям в сложившейся обстановке. Интрига на выход в финал шести или семи пар будет присутствовать на протяжении всего турнира и для этого очень много предпосылок: от участия в Кубке новых пар до их танцевальной формы, в которой они находятся".





Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, финалисты чемпионата России 2021:

"Кремлевский Кубок мира – масштабный турнир! На нем мы ощущаем себя – звездами. Повсюду камеры, особенный свет и паркет, высокая организация, состояние внутренней эйфории. Поэтому очень ждем этот турнир и будем стремиться показать свое видение танца".

Станислав Попов на этот раз готовит очень насыщенную программу. В этот вечер всех зрителей ожидают еще не менее интересных и потрясающих четыре Кубка Кремля – для любителей и танцующих в категории Pro-Am (профессионал танцует с непрофессионалом) в европейской и латиноамериканской программах. 77 самобытных пар выйдут на паркет для того, чтобы по каждой категории доказать, кто достоин чемпионского титула.

Станислав Попов: "В любительских состязаниям мы безусловно увидим лучшие российские пары: Илья Сизов и Вероника Тамарова в латиноамериканской, Илья Головченко и Кристина Богословская в европейской. Эти пары нынешние чемпионы РТС и доказать, и даже завоевать свое чемпионство в Кубке Кремля им придется в высококонкурентной борьбе с другими российскими парами и парами из Италии, Албании, Турции и др. стран. Нашим зрителям и болельщикам, кто еще не очень хорошо разбирается в профессиональном и любительском танцевании, я хочу заметить, что уровень участников Кубка Кремля среди любителей очень высок и наполнен такой энергетикой, что не оставит Вас равнодушными к этой категории и для Вас зажгутся новые звезды спортивного бального танца".

Кремлевские турниры всегда ценны и своими показательными выступлениями выдающихся спортсменов, танцующих в различных стилях. Станислав Попов старается держать эту программу в секрете, для того чтобы максимально удивить своих зрителей и создать чувственное очарование вечером. Единственное, что он с радостью анонсировал – это выступление легендарной Ханны Картунен с Виктором да Силвой, которые уже много лет удерживают звание короля и королевы стиля Exhibition.

Станислав Попов: "Ханна перенесла непростую травму и сложную операцию, но никакие обстоятельства не могут сломить стойкость этой великолепной танцовщицы. Она возвращается и подарит нам новый прекрасный номер, специально подготовленный к нашему Кубку, и мы сможем насладиться нежностью и мужеством этой пары, которую они всегда олицетворяли на паркете".

Кубки мира всегда еще и многолетние традиции, которые являются визитной карточкой всего события – это и вечерний дресс-код зрителей и всех участников, живая музыка в каждой танцевальной программе, украшенный живыми цветами зал, и обязательные танцы для публики в перерывах между турнирами, известные гости и многочисленные представители СМИ, освещающие это светско-спортивное событие и, конечно, легендарный зал и паркет, который помнит всех именитых и великих танцоров мира и Европы, выступающих на событиях, организованные Российским танцевальным союзом, и безусловно сам Станислав Попов – бессменный ведущий этого вечера, который раскроет Вам красоту каждого бального танца и подарит не только ощущение грандиозного праздника, но и наполнит внутренним счастьем – ведь "Танцуйте, и будьте счастливы!" – девиз всей его жизни.