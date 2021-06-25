Желанный Кубок мира-2021 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Желанный Кубок мира-2021 по латиноамериканским танцам среди профессионалов
Фото: пресс-служба

Прошедший год поставил на паузу все международные соревнования по спортивным бальным танцам: были отменены и перенесены чемпионаты мира и Европы по версии Всемирного танцевального совета (WDC), знаковые турниры со сложившимися десятилетиями традициями в Великобритании, Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов, проводимый Российским танцевальным союзом (РТС) и его президентом Станиславом Поповым более 25 лет в Государственном Кремлевском дворце.

Да и сами спортсмены-бальники не имели возможности полноценно тренироваться весь этот непростой период. Поэтому знаковый Кубок мира для всех профессионалов в латиноамериканской программе, запланированный на проведение 17 июля в Кремле, является самым долгожданным турниром не только для участников, но и для зрителей-любителей бальных танцев.

Станислав Попов: "Кубок мира 2021 будет и желанным, и зрелищным. Танцевать на паркет выйдут все лучшие российские пары: финалист чемпионатов мира и вице-чемпион Европы Кирилл Белоруков с новой партнершей Викторией Харченко, которые в марте сумели заявить о себе ярко и стать чемпионами РТС; вице-чемпионы Владимир Литвинов и Ольга Николаева; великолепные дуэты – Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, Руслан Хисамутдинов и Карина Юсупова и многие другие. На Кубок приедут пары из США, Исландии, Украины и других стран, и мы делаем все для этого, как и обеспечение всех мер по безопасности согласно последним требованиям в сложившейся обстановке. Интрига на выход в финал шести или семи пар будет присутствовать на протяжении всего турнира и для этого очень много предпосылок: от участия в Кубке новых пар до их танцевальной формы, в которой они находятся".


Кирилл Воронин и Татьяна Косенко, финалисты чемпионата России 2021:

"Кремлевский Кубок мира – масштабный турнир! На нем мы ощущаем себя – звездами. Повсюду камеры, особенный свет и паркет, высокая организация, состояние внутренней эйфории. Поэтому очень ждем этот турнир и будем стремиться показать свое видение танца".

Станислав Попов на этот раз готовит очень насыщенную программу. В этот вечер всех зрителей ожидают еще не менее интересных и потрясающих четыре Кубка Кремля – для любителей и танцующих в категории Pro-Am (профессионал танцует с непрофессионалом) в европейской и латиноамериканской программах. 77 самобытных пар выйдут на паркет для того, чтобы по каждой категории доказать, кто достоин чемпионского титула.

Станислав Попов: "В любительских состязаниям мы безусловно увидим лучшие российские пары: Илья Сизов и Вероника Тамарова в латиноамериканской, Илья Головченко и Кристина Богословская в европейской. Эти пары нынешние чемпионы РТС и доказать, и даже завоевать свое чемпионство в Кубке Кремля им придется в высококонкурентной борьбе с другими российскими парами и парами из Италии, Албании, Турции и др. стран. Нашим зрителям и болельщикам, кто еще не очень хорошо разбирается в профессиональном и любительском танцевании, я хочу заметить, что уровень участников Кубка Кремля среди любителей очень высок и наполнен такой энергетикой, что не оставит Вас равнодушными к этой категории и для Вас зажгутся новые звезды спортивного бального танца".

Кремлевские турниры всегда ценны и своими показательными выступлениями выдающихся спортсменов, танцующих в различных стилях. Станислав Попов старается держать эту программу в секрете, для того чтобы максимально удивить своих зрителей и создать чувственное очарование вечером. Единственное, что он с радостью анонсировал – это выступление легендарной Ханны Картунен с Виктором да Силвой, которые уже много лет удерживают звание короля и королевы стиля Exhibition.

Станислав Попов: "Ханна перенесла непростую травму и сложную операцию, но никакие обстоятельства не могут сломить стойкость этой великолепной танцовщицы. Она возвращается и подарит нам новый прекрасный номер, специально подготовленный к нашему Кубку, и мы сможем насладиться нежностью и мужеством этой пары, которую они всегда олицетворяли на паркете".

Кубки мира всегда еще и многолетние традиции, которые являются визитной карточкой всего события – это и вечерний дресс-код зрителей и всех участников, живая музыка в каждой танцевальной программе, украшенный живыми цветами зал, и обязательные танцы для публики в перерывах между турнирами, известные гости и многочисленные представители СМИ, освещающие это светско-спортивное событие и, конечно, легендарный зал и паркет, который помнит всех именитых и великих танцоров мира и Европы, выступающих на событиях, организованные Российским танцевальным союзом, и безусловно сам Станислав Попов – бессменный ведущий этого вечера, который раскроет Вам красоту каждого бального танца и подарит не только ощущение грандиозного праздника, но и наполнит внутренним счастьем – ведь "Танцуйте, и будьте счастливы!" – девиз всей его жизни.

Ангелина СОРОКИНА

Ответить:

новости партнеров

Макрон и Меркель теряют авторитет: отказ ЕС от саммита с Путиным объяснили

Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы

"Сдали пароли и явки": Протасевича и Сапеги выпустили из СИЗО после потери интереса Запада

Лояльное отношение правоохранителей к активистам объяснили

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей