"Мы многое поменяли и в самих себе, и в своем танце, и в отношениях" - интервью с Владимиром Литвиновым и Ольгой Николаевой

17 июля в Кремлевском дворце состоится долгожданное событие – Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Организатор – президент Российского танцевального союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – Утро.ру. В преддверии турнира мы поговорили с его участниками, серебряными призерами Чемпионата России-2021 Владимиром Литвиновым и Ольгой Николаевой.

"Период без международных турниров конкретно нашей паре даже пошел на пользу"

Владимир:

С началом пандемии, когда нас всех ограничили в заграничных передвижениях, нам первое время совершенно непонятно было, как и что следует делать дальше. Ведь мы успели за много лет привыкнуть к постоянному графику – и конкурсному, и тренировочному. А тут вот такая вынужденная ситуация с локдауном и закрытием границ. Но мы продолжали давать себе достаточную физическую нагрузку. Хотя после последнего перед пандемией Чемпионата РТС в 2020 году мы месяца два вообще не тренировались – не потому, что не хотели или устали, было просто негде. Затем мы с Олей нашли маленький зал, в котором никто не занимался, и стали в нем постоянно тренироваться – давали себе и физическую, и ментальную нагрузку. В общем, старались поддерживать свою форму, а параллельно ждали новостей о том, что же будет происходить дальше с нашим танцевальным сообществом в новых эпидемиологических условиях. По сути, мы до сих пор ждем этих новостей, потому что определенности за год не прибавилось.

Безусловно, мы скучаем по международным танцевальным турнирам, потому что это наше любимое дело, нам очень не хватает этой волнительной атмосферы, тех же перелетов – мы этим живем, хоть порой и устаем от этого морально и физически, поэтому, как только нам разрешат перемещаться в международном пространстве, мы первые в Шереметьево приедем (смеется). Надеюсь, у всех скоро появится такая возможность. Желаю всем беречь себя.

Ольга:

Этот затяжной период без международных турниров конкретно нашей паре даже пошел на пользу, потому что мы, как и многие другие танцоры, находились последние несколько лет в очень насыщенном жестком графике, когда не было возможности даже выдохнуть, не говоря уже о том, чтобы какие-то изменения внести в программу, что-то переосмыслить. А тут как раз именно такой выдался момент и, на мой взгляд, мы им воспользовались достаточно продуктивно: многое поменяли и в самих себе, и в своем танце, и в отношениях.

Владимир:

Это время позволило нам не только с точки зрения хореографии или схем танцевальных качественно вырасти, но и наполниться духовно и морально – посмотреть на жизнь, в том числе танцевальную совсем с другой стороны, многое переосмыслить, осознать. И мы стали однозначно сильнее. Так что этот период хоть и принес дефицит соревновательной практики, но все же был во многом позитивен.

Ольга:

Наблюдая за моей страницей в Инстаграм, многие решили, что я за этот год очень сильно упахивалась во время тренировок в зале, но я не расцениваю эти занятия как чрезмерную нагрузку. В момент подвешенности, неопределенности, неуверенности в завтрашнем дне физическая нагрузка мне лично помогает разгрузить голову и на позитиве оставаться. Это известный факт: спорт улучшает настроение. У меня не было цели как-то особенно прокачать свое тело или набрать больше подписчиков в Инстаграм – для меня это была некая отдушина для поднятия настроения и духа. И, как бонус, после карантина я вышла в отличной форме, без лишних килограммов.

Владимир:

Подтверждаю! В отличие от меня Ольга в шикарной форме до сих пор (смеется).

"Немного переживали за свою танцевальную физическую форму"

Владимир:

Когда после пандемии мы вышли на первые турниры в марте 2021 года – это было спустя почти год после Чемпионата РТС – для меня все прошло без малейшего стресса, на большом позитиве. Ведь до сих пор мы в такой гонке находились бесконечной – из турнира в турнир: перед пандемией Чемпионат Мира, который проходил в Майами, до этого были турниры в Ассене, в Германии, в Москве – просто без остановки перелеты и соревнования. А тут абсолютно спокойно к турниру подошли, подготовились, каждый делал свою работу в паре, каждый наслаждался атмосферой. Так что танцевалось очень легко даже несмотря на то, что была почти годичная пауза в соревнованиях. Немного переживали за свою физическую форму танцевальную, потому что занятия в тренажерном зале – это одна нагрузка, а выступления на турнире – это совсем иное. Но, к счастью, никаких проблем не было, мы с Олей получили удовольствие и от зрителей, и от музыки, и от высокого уровня организации. Мы просто получили удовольствие.

Во время пандемии проводились танцевальные онлайн-турниры, но мы в них не участвовали. Нам эта затея не нравится, мы не сторонники такого формата – пусть меня простят их организаторы. Мы любим танцевать для зрителей, мы любим удивлять их, чтобы люди чувствовали нашу живую энергетику, а мы чувствовали ответную реакцию публики. Единственное, где мы приняли участие – в интересном проекте Dance Quest, который устраивали Виктор Никовский и Елизавета Дивак. Они пригласили меня поучаствовать во втором эфире Dance Quest, к тому времени первая часть его уже вышла и довольно успешно. Вторую часть мы подготовили, но не успели ввести ее в трансляцию, поскольку ограничения стали постепенно снимать, локдаун отменили, актуальность Dance Quest прошла. Так что пока вторая часть этого проекта находится на полке. Это очень классное, развивающее мероприятие.

Ольга:

После спада первой волны пандемии – в декабре-феврале – в России начали проводиться какие-то небольшие танцевальные турниры, но наша пара в них не участвовала, потому что я была занята в телепроекте "Танцы со звездами". Мне было достаточно сложно совмещать съемки с полноценной подготовкой к соревнованиям. Ну, и поскольку турниры были не самые масштабные, мы сделали выбор с пользу участия в программе. Проект этот закончился за несколько недель до Чемпионата России, и мы с полной отдачей к нему подготовились.

Владимир:

Настолько быстро время летит, что, когда мы вышли на недавний Чемпионат России, у меня было ощущение, что я как будто вчера его последний раз танцевал. Я у Оли тогда даже спросил: "Почему мы не отдохнули толком? Почему на следующий день после чемпионата мы его опять танцуем?" Так что каких-то новых или непривычных ощущений у нас не было совершенно.

Владимир:

Отвыкнуть от паркета мы не успели, так что каких-то сбивок, случайных столкновений с другими дуэтами из-за большой турнирной паузы не было. На профессиональном уровне пары должны научиться за долгие годы соревновательной практики уважительно относиться к своим соперникам. Я всегда говорю: главное – это уважение к тем, кто выходит с тобой на один паркет. Я, как партнер, стараюсь заранее предвидеть ситуацию на площадке, чтобы моя партнерша выглядела красиво, потому что она в своем шикарном платье и на высоких каблуках не толкаться на паркет пришла – мы же не на сельской дискотеке (смеется).

"Зрители уже заждались"

Ольга:

Главное ожидание от Кубка мира в этом году – чтобы он состоялся! Очень надеемся, что его не перенесут, не отменят. Все его ждут, все хотят танцевать под потрясающую музыку Георгия Мушеева – ведь столько времени ее уже не слышали!

Владимир:

Мы знаем, что организаторы делают все возможное для того, чтобы турнир состоялся, но, видимо, не все зависит только он них. Будем надеяться, что к середине июля ковидная статистика будет уже на нашей стороне. Очень ждем этот турнир, даже если для его проведения введут какие-то ограничения – мы максимально под них подстроимся. Главное – чтобы турнир состоялся! Ждем с нетерпением встречи с кремлевским паркетом, который полюбили со своего первого выступления. И зрители, думаю, уже заждались. Они с удовольствием ходят на это мероприятие, потому что оно одно из лучших в мире.

Ольга:

В этом году мы желаем всем участникам, организаторам и зрителям Кубка Кремля здоровья. Берегите себя, принимайте витамины!

Владимир:

Организаторам турнира, каждого из которых мы знаем и любим, желаем удачи, терпения и здоровья. Будем отправлять в Космос позитивные мысли, чтобы все состоялось. Мы все вместе одна большая команда Российского танцевального союза, которая мечтает развивать танцевальный спорт в нашей стране!

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