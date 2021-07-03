В Москве стартуют "Летние балетные сезоны"

В Москве стартуют "Летние балетные сезоны"
Фото: пресс-служба

1 июля, когда в афише репертуарных театров наступает летнее межсезонье, в Москве в РАМТе стартует уникальный балетный марафон – "Летние балетные сезоны". Это классика нон-стоп в самом центре столицы: ежедневно в течение почти двух месяцев на сцене показывают жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.  

В этом году в репертуаре "Сезонов" 11 классических балетов. Cреди них три балета на музыку Петра Чайковского: "Лебединое озеро", который по традиции, открывает "Сезоны" и завершает их, "Спящая красавица" и "Щелкунчик", а также "Жизель" А.Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Ромео и Джульетта" и "Золушка" Сергея Прокофьева и другие. Все постановки будут показаны в классических версиях великих отечественных хореографов – Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. 

На сцену юбилейных "Сезонов" выйдут хореографические коллективы, основу репертуара которых составляет балетная классика – Национальный классический балет под руководством Анны Нехлюдовой, Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко и Новый классический балет под руководством Михаила Михайлова. 

В этом году спектакли на "Летних балетных сезонах" показывают не только в привычное вечернее время – в 19.00, но и днем, в 12.00 – для юных балетоманов. Маленьких зрителей приглашают на добрые сказки о дружбе, любви и мечте: "Чиполлино" – 10 июля, "Щелкунчик" – 17, 24 и 31 июля, 8, 14 и 21 августа, "Золушка" – 18 и 25 июля, 1, 7 и 15 августа. 

Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами. 

За 19 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более миллиона человек! Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.  

Миссией проекта является сохранение богатых традиций русского балета – одной из важнейших и ярчайших частей культурного наследия России. Не менее важная задача состоит в приобщении к искусству классического балета самой широкой зрительской аудитории. Организаторы "Летних балетных сезонов" находятся в постоянном поиске новых профессиональных коллективов и ярких постановок, сохраняющих преемственность поколений в искусстве балетного танца. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

В Сенате США начали шантажировать Байдена из-за "Северного потока-2"

Республиканцы блокируют принятие важного решения

Дело в "Газпроме": на Украине началась паника из-за дефицита газа

У властей сейчас нет способа решить проблему, считает эксперт

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1715 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей