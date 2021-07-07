Воистину, воля человеческая к преодолению препятствий не знает границ

Уже год мы живем в условиях пандемии, разрушающей планы как конкретных людей, так и крупных международных организаций и даже государств. Поиск баланса между безопасностью и развитием, физическим и экономическим выживанием, заботой о здоровье и всеми остальными человеческими потребностями занимает умы всех вокруг. Возможно, написанное ниже покажется кому-то кощунством, но эстетические потребности, стремление смотреть и обсуждать произведения искусства, объединяться в общении вокруг кино – это тоже важно. Для некоторых людей важно настолько, что они готовы на значительные жертвы, чтоб принять участие в празднике под названием Каннский фестиваль.

В прошлом году синефилов всего мира лишили такого праздника – 73-й Каннский фестиваль прошел виртуально, без зрителей и прессы.

С тех пор ситуация с коронавирусом во Франции улучшилась – заражений уже не так много, привита почти половина населения, строгий карантин давно прошел, недавно отменили комендантский час и разрешили ходить по улицам без маски. Вдохновленные успехом борьбы с вирусом организаторы сместили сроки киносмотра с мая на июль и приняли решение проводить кинофестиваль в очном формате, но с набором ограничений для защиты здоровья участников. Для пропуска в зону кинофестиваля необходим QR-код, получить который можно продемонстрировав сертификат о прививке, либо анализ на антитела, подтверждающий иммунитет, либо негативный ПЦР тест, сделанный менее 48 часов назад. Тесты делают всем аккредитованным гостям бесплатно и оперативно неподалеку от фестивального дворца. Никаких очередей в залы не будет – вход только по приглашениям.

Отдельного упоминания заслуживают жертвы иностранных гостей, вынужденных сидеть на карантине. Во Франции действует особая пропускная система: всем странам присвоены цвета в зависимости от местной эпидемиологической ситуации – зеленый, оранжевый или красный. Иностранцы, приезжающие во Францию, обязаны соблюдать набор ограничений для своего "цвета", предписанный правительством. Так, например, Россия за две недели до начала фестиваля переместилась из "оранжевой зоны" в "красную", в связи с чем обязательные 7 дней строгой изоляции перед фестивалем превратились в 10. Но эти временные неудобства не могут остановить настоящих любителей кино из России. Тем более, что программа этого года оказалась богата российскими лентами.

Самый ожидаемый отечественный фильм – картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Участником основного конкурса стала экранизация романа Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Произведение, впервые опубликованное в 2016 году, удостоенное премии "Национальный бестселлер" и приза критического жюри литературной премии НОС, повествует о семье автослесаря Петрова, обитателя постсоветской России, охваченной эпидемией ОРВИ. Прекрасный сюжет для кино в эпоху пандемии.

Многослойность – слово, отражающее содержание как книги, так, вероятно, и фильма.

Во всяком случае, афиша картины отражает идею множества параллельных реальностей, наблюдаемых глазами героя. Там впечатления настоящего момента, воспоминания из детства и галлюцинации, вызванные лихорадкой, существуют в одном сознании, перетекая друг в друга. Как это замысловатое содержание будет отражено в кино можно будет увидеть 12 июля, в день фестивальной премьеры.

"Петровы в гриппе" – уже третий фильм Кирилла Серебренникова в Каннах. В 2016 году его драма "Ученик" была представлена в программе "Особый взгляд". В 2018-м в основной конкурс отобрали музыкальный фильм "Лето", однако, сам режиссер, находившийся под домашним арестом, не смог лично представить картину. Сейчас Серебренников уже на свободе, но еще в опале и приехать в Канны опять не сможет. Есть все основания надеяться, что его картину примут в Каннах тепло и оценят по достоинству.

Другой участник фестиваля из России – Алексей Герман-младший с фильмом "Дело". Драма про профессора провинциального университета, сражающегося за справедливость с городской администрацией, представлена в программе "Особый взгляд". Режиссер взялся за этот сюжет, так как вынужден был приостановить производство другого своего фильма "Воздух". Пандемия помешала доделать большую военную драму, но создала подходящие условия для создания остросоциальной камерной картины. Усилия авторов, преодолевающий стихийное бедствие отчаянными попытками адаптации к нему, увенчались успехом.

Попадание картины в официальную программу Каннского кинофестиваля стало тому доказательством.

Еще одна участница программы "Особый взгляд" Кира Коваленко представит семейную драму с национальным колоритом "Разжимая кулаки". Героиня фильма – девушка из Северной Осетии, стремится освободиться от отцовской опеки, но ее попытки приводят к эскалации внутрисемейного конфликта. Кира Коваленко – еще одна ученица Александра Сокурова из его знаменитой режиссерской мастерской в Кабардино-Балкарском государственном университете. Оттуда же когда-то выпорхнул известный уже на весь мир режиссер Кантемир Балагов, автор "Тесноты" и "Дылды".

Вызывает колоссальное уважение готовность такого заслуженного автора, как Александр Сокуров находить силы, время и вдохновение, чтобы в отдаленном и своеобразном регионе России помогать молодим людям развиться в настоящих художников.

74-й Каннский кинофестиваль начал работу 6 июля. Он продлится 12 дней – вплоть до 17 июля. Вопреки всему, будут показы, обсуждения, и – о ужас – даже вечеринки. Мы пока не знаем как убить коронавирус в теле человека, хотя врачи и вирусологи по всему миру работают над этим. Есть основания полагать, что любовь к искусству уничтожить так же сложно. Так что фестивалю быть. Надеваем маски и идем в кино!