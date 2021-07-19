Две главные награды – гран-при конкурса "Особый взгляд" и "Золотая пальмовая ветвь" в этом году достались женщинам-режиссерам

Одна из них – наша соотечественница Кира Коваленко, автор искреннего и яркого фильма "Разжимая кулаки". Другая – дерзкая француженка Жюли Дюкорно, автор провокационной ленты "Титан".

Большинство в жюри обоих конкурсов этого года составляют женщины. Главные герои обеих картин победителей – тоже женщины. Героиня "Титана" – отвязная стриптизерша, выдающая себя за мужчину, чтоб избежать ответственности за жестокие убийства. Героиня "Разжимая кулаки" – молодая осетинка, стремящаяся освободится от удушающих уз патриархальной кавказской семьи. Это ли не победа феминизма!

Отечественный фильмы "Дело" Алексея Германа остался без наград. "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова удостоились приза за операторскую работу. Эта награда и главный приз "Особого взгляда" стали большим успехом для российского кино в Каннах. Но если посмотреть на остальных победителей повнимательнее, можно заметить русский след сразу в нескольких картинах каннского конкурса.

Например, в японском фильме "Веди мою машину" режиссера Рюсукэ Хамагути, получившем приз за сценарий, главный герой ставит спектакль по пьесе Антона Чехова "Дядя Ваня". Диалоги русского классика украшают сюжет о непростых семейных отношениях главного героя, театрального режиссера. Японская драма состоит из множества слоев, где события настоящего момента накладываются на следы из прошлого, наполняющие героев переживанием утраты и чувством вины. В этом замысловатом клубке, где соединяется производственная драма и семейная трагедия, члены жюри, видимо, усмотрели красоту, завершенность и выдающееся изящество.

Другой пример триумфа российской культуры – финский фильм, снятый в сотрудничестве с Россией, "Купе номер шесть" режиссера Юхо Куосманена, получивший Гран При основного конкурса. После просмотра российского фильма на осетинском языке, вполне органичным выглядит лента финского режиссера на чистом русском. Героиня путешествует поездом из Москвы в Мурманск в середине 90-х с целью увидеть древние наскальные рисунки – петроглифы. Оказавшись в одном купе с нетрезвым и беспокойным соседом, она испытывает сначала отвращение, потом смирение и наконец любовь. Фильм ценен великолепной актерской игрой дуэта артистов Юрия Борисова и Сейди Хаарла. "Купе номер шесть" заставляет зрителя вспомнить шедевр "Кукушка" Александра Рогожкина о неожиданной динамике в отношениях носителей разных культур.

В этом году члены жюри решили поделить Гран При между двумя фильмами. Компанию "Купе номер шесть" составила иранская драма "Герой" Асгара Фархади. Молодой человек ненадолго выходит из тюрьмы, чтоб погасить крупный долг, ставший причиной его заключения. Но надежда на быстрое решение проблемы рушится, когда выясняется, что невеста должника планировала погасить задолженность деньгами, найденными на улице. Герой решает вернуть потерянное владельцу и тут же оказывается в центре внимания журналистов и благотворителей. Фильм об неоднозначности любой моральной оценки, об искажениях в информационном пространстве, о маленькой лжи, которая разрушает все и о цене публичности как таковой произвел сильное впечатление не только на зрителей, но и на членов жюри фестиваля.

И наконец, несколько слов об обладателе главного приза фестиваля – Золотой пальмовой ветви. "Титан" – фильм про безусловную родительскую, а точнее, отцовскую, любовь. Это если вкратце описать тему картины, ее содержание. А по форме это жестокий хоррор с мистическими элементами, полный смелых провокаций и впечатляющих сцен насилия.

Идеальная драма, как считают искусствоведы, должна доводить конфликт до некой крайней точки. Если сюжет про ревность – ревновать должен темнокожий мавр к белокурой супруге. Если история про романтическую любовь – влюбиться друг в друга должны дети из враждующий семей. Ну а если речь и идет про любовь родительскую, ту самую, безусловную, тогда ее объектом должна стать героиня, лишенная отцовской теплоты и внимания в детстве, но волею судеб попавшая к другому отцу – любящему и принимающему.

Фильм "Титан" подобен эксперименту в чашке Петри: он показывает, что происходит с ядовитой бактерией, которую неожиданно помещают в питательную среду. Все выглядит чрезмерно, ярко, провокационно. Зато наглядно. Всю первую половину фильма зритель с брезгливостью и ужасом наблюдает какое чудовище вырастает из девочки, которую не любит папа: родительской фигурой, а в последствии, и сексуальным партнером героини становится автомобиль. А всю вторую часть картины – с неменьшим отвращением и изумлением видит каким образом папа на самом деле может любить и принимать свое дитя, каким бы оно ни было. Фильм "Титан" не претендует на реалистичность, но демонстрирует полюса детско-родительских отношений во всей их радикальности.

И хотя на протяжении просмотра хрупкое сознание зрителя снова и снова шокируют жестокими сценами насилия, вызывающими физиологический отклик даже у бывалой фестивальной публики, в конце остается ощущение просветления, словно увидел что-то за рамками обычного человеческого опыта.

Наверное, для этого и существует искусство. Чтобы раздвигать рамки человеческого восприятия, получать недоступный иным способом эмоциональный опыт, расширять горизонты и мышления, и чувствования.

Это чудо, что Каннский кинофестиваль, несмотря ни на что, все-таки состоялся. Будем надеяться, что и впредь праздник кино будет ежегодным событием для всего мира.