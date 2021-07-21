Кубок мира 2021 - жизнеутверждающий праздник танца!

17 июля в Кремле наконец состоялся грандиозный танцевальный праздник — Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Событие это откладывалось неоднократно, его ждали тысячи поклонников в нашей стране и за рубежом. И вот организаторам удалось провести это масштабное мероприятие, и, как всегда, на самом высоком уровне.

Потрясающий свет, звук, изысканная атмосфера праздника – это то, чего терпеливо ждали более года танцоры и их болельщики. Бессменный организатор грандиозного танцевального события – президент Российского танцевального союза (РТС) и Евро-Азиатского танцевального совета, заслуженный деятель искусств РФ Станислав Попов. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО).

Российские и иностранные танцевальные дуэты получили возможность выйти на любимый паркет и посоревноваться в пяти турнирах. Были разыграны Кубок мира среди профессионалов и Кубки Кремля среди танцоров, выступающих в категории любителей и Про-Эм латиноамериканской и европейской программах.

За соревнованиями на этот раз было особенно интересно наблюдать, так как после большого перерыва неизбежны перемены в расстановке сил. Многие пары, не дождавшись возобновления регулярных турниров, приняли решение прекратить соревновательную практику. Кто-то решил, что самое время заняться самосовершенствованием и сделал большой шаг вперед в развитии своего танца. Некоторые дуэты распались и возникли новые интересные партнерства.

Так неоднократный победитель чемпионатов РТС и финалист чемпионатов мира и Европы Кирилл Белоруков, выступавший ранее в дуэте с Полиной Телешовой, на этот раз танцевал с новой партнершей Викторией Харченко. Они приняли решение танцевать вместе год назад, и по известным причинам не имели возможности как следует станцеваться в условиях реальных соревнований. К тому же Виктория впервые вышла на кремлевский паркет в качестве профессионала, до этого она выступала в категории любителей за Италию с Сальваторе Синарди. Но все это не помешало Кириллу и его новой партнерше блестяще отработать турнир от начала до конца и выиграть престижный Кубок мира в Кремле. К тому моменту Кирилл уже стал обладателем одного из Кубков Кремля, разыгрывавшихся в этот же вечер. Со своей партнершей и студенткой Мариной Максимовой он выиграл турнир по Pro-Am.

Интересно, что накануне финала Кирилл был совершенно спокоен и не выглядел уставшим, станцевав дополнительные туры во втором соревновании. Вот, что рассказали они с Викторией перед финалом Кубка мира:

Кирилл Белоруков:

– Для нас все неплохо проходит. Остался один тур. Мы очень настроены на борьбу, заряжены на успех, я полон сил и энергии. Осталась только финишная прямая: сейчас настроимся и выйдем на паркет так, чтобы зрители получили самые позитивные эмоции от нашего танца. Победа в Pro-Am придала воодушевление моей партнерше Марине, я же остаюсь спокоен, настраиваюсь на дальнейшее выступление.

Виктория Харченко:

– Мне кажется, выступление в Pro-Am для Кирилла было своего рода разогревом перед выступлением нашей пары в профессионалах.

В финал Кубка по латиноамериканским танцам среди профессионалов вышли также Владимир Литвинов и Ольга Николаева (Россия), Андрей Козловский и Аста Сигвалдадоттир (Исландия), Кирилл Воронин и Татьяна Косенко (Россия), Александр Кравчук и Олеся Гецко (Украина), Андрей Патрушев и Екатерина Бралюк (Россия).

Вот что рассказали о своих впечатлениях от турнира украинские финалисты:

Александр Кравчук:

– Раньше мы всегда летали в Россию через Беларусь, и нам тогда казалось, что это очень долгие перелеты. В этот раз мы летели в Москву через Польшу, с длительными пересадками, сам полет был очень непростой, но главное, что мы все же добрались до места. Мы очень счастливы быть здесь, очень соскучились по великолепному кремлевскому турниру, он один из наших любимых. Безумно рады спустя почти два года снова танцевать здесь.

Мы очень счастливы вернуться на большой паркет. Масса эмоций в душе. Мы очень соскучились по Кремлю. Танцевали, прежде всего, для себя, друг для друга и для зрителей. Делились с публикой своим искусством. Надеюсь, зрителям понравилось.

Олеся Гецко:

– Нам удалось показать тот танец, который мы хотели. Мы его прочувствовали, получили море удовольствия, выйдя на паркет. Рады были получить от публики ответную реакцию – это очень круто. К сожалению, наши родные не смогли добраться – в наше время это очень непросто, но в зале было очень много знакомых, некоторых из них мы даже не ожидали увидеть – это было очень приятно.

Еще один финалист Кубка мира Кирилл Воронин поделился своими впечатлениями:

– Настроение просто потрясающее. Все наши ожидания полностью здесь реализовались. Мы очень долго этого ждали. Зал, как всегда, прекрасен, очень воодушевляющая атмосфера в Кремле. Волшебный свет, потрясающая музыка – все это вместе настраивает нас на то, что это незабываемое событие, исключительно интересный опыт. Мы очень рады, что многие из наших друзей-танцоров и, по совместительству, конкурентов, смогли приехать в Москву. Несмотря на пандемию и ограничения, нынешний турнир в Кремле собрал весьма сильный состав – это невероятно приятно! В общем, все на очень высоком уровне.

Победителями Кубка Кремля по латиноамериканской программе стал любительский дуэт, представляющий Санкт-Петербургский "Арена Данс Клаб" - Косар Таха Бату и Олександра Повзун.

Олександра Повзун:

– Мы очень счастливы нашей победе. Наша пара очень тщательно готовилась к этому Кремлевскому турниру, ведь он невероятно ответственный абсолютно для всех танцоров. У нас была очень сильная подготовка – и все благодаря нашим педагогам, тренерам. Если бы не они, то вряд ли мы достигли бы столь высоких результатов. Поэтому в первую очередь мы обязаны этой победой им. Мы верили в них так же сильно, как они верили в нас. В итоге все так успешно сложилось для нас. Нельзя сказать, что мы были абсолютно уверены в нашей победе – где-то 50 на 50. Ведь в финал проходят самые сильные дуэты, и ты никогда с уверенностью не знаешь, кто же в итоге станет лучшим. Сегодня конкуренция была очень высокая, наши соперники были невероятно крутые. Но мы все же были круче.

Кубок Кремля по европейской программе поехал на Украину вместе с его счастливыми обладателями любителями Игорем Резником и Марией Полищук.

Как известно, кремлевский паркет – это место традиций. И все они были соблюдены и на этот раз: выступление танцоров сопровождала живая музыка, как всегда, элегантным было оформление зала и световое решение, по вечернему нарядная публика поддерживала своих любимцев очень тепло, энергично и громко.

Зрителям в очередной раз была предоставлена возможность в перерывах между турами потанцевать на знаменитом паркете под фантастическую танцевальную интерпретацию знакомых для многих композиций Уитни Хьюстон в блестящем исполнении Angel Elange (Анжелики Эланж). Не забыли организаторы и про традицию показательных выступлений. И тут собравшихся в зале ждал сюрприз! Впервые после долгого перерыва, связанного с серьезной травмой, на паркет вышла великолепная Ханна Картунен. Финская танцовщица и ее партнер из Португалии Виктор да Силва показали зрителям завораживающий спектакль – номер "Будь свободным!" в стиле Exhibition.

В зале Кремлевского дворца царила та непередаваемая атмосфера, за которую так любят эти турниры все танцоры мира. Зрелище отличалось от привычного лишь свободной рассадкой зрителей за столиками и масками на лицах, за которыми читались восхищенные улыбки собравшихся.