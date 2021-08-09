В Президентский фонд культурных инициатив поступило более 12 тысяч заявок на гранты

Сметы участников представлены на общую сумму 84,5 млрд рублей

Конкурс на гранты Президентского фонда культурных инициатив вызвал очень высокий интерес в России. С 15 июня по 6 августа 2021 г. в информационной системе Фонда зарегистрировались свыше 38 тысяч авторов проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Итоговое количество оформленных и поданных заявок составило 12460 из 83 регионов.

На участие в первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив претендуют проекты по восьми тематическим направлениям. Из них наиболее популярными стали "Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей" (33,4% заявок), "Место силы. Малая родина. Локальная идентичность" (24,6% заявок), "Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий" (10,7% заявок).

Активнее всего в первом грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив участвовали представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкирии, Белгородской, Волгоградской, Иркутской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Свердловской, Самарской, Тюменской областей, Краснодарского, Красноярского, Пермского краев, Республики Саха (Якутия) и Удмуртии. От каждого из этих регионов поступило более 200 проектов.

Напомним, у заявителей была возможность подать проект на сумму до 500 тыс. руб., от 500 тыс. руб. до 3 млн руб., от 3 млн руб. до 10 млн руб., свыше 10 млн рублей. В общей сложности сметы участников представлены на сумму 84 502 386 998 рублей.

Денежный фонд грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов лучших проектов. Эксперты уже приступили к их оценке.

Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Владимира Путина в мае 2021 года.