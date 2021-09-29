О причинах смерти не сообщается

Знаменитая балерина Мариинского театра Нина Сахновская скончалась 26 сентября в возрасте 83 лет. Об этом стало известно лишь три дня спустя.

Артистка выступала в Мариинке (тогда еще театре имени Кирова) в 50-80-е годы прошлого столетия. В некрологе, опубликованном на странице культурного учреждения, отмечается, что балерина получила популярность благодаря своей классической выучке.

Сахновская запомнилась зрителю своими танцами фей в балете Чайковского по сюжету сказки Шарля Перро "Спящая Красавица", а также блистательным исполнением двоек в "Шопениане". Наследница ленинградской школы после завершения своей сценической карьеры приступила к педагогической работе, передавая полученный опыт с традициями Лениграда будущим звездам отечественного балета.

Артистка преподавала классический танец в академии Русского балета имени Вагановой, где направляла танцовщиц в нужное русло, помогая добиться мастерства и развить академический стиль.

О причинах смерти прославленной балерины на официальном сайте Мариинки не сообщается.

Ранее стало известно о смерти известного советского композитора Михаила Глуза.