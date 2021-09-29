Скончалась балерина Мариинского театра Сахновская

Скончалась балерина Мариинского театра Сахновская
Фото: pixabay.com
О причинах смерти не сообщается

Знаменитая балерина Мариинского театра Нина Сахновская скончалась 26 сентября в возрасте 83 лет. Об этом стало известно лишь три дня спустя.

Артистка выступала в Мариинке (тогда еще театре имени Кирова) в 50-80-е годы прошлого столетия. В некрологе, опубликованном на странице культурного учреждения, отмечается, что балерина получила популярность благодаря своей классической выучке. 

Сахновская запомнилась зрителю своими танцами фей в балете Чайковского  по сюжету сказки Шарля Перро "Спящая Красавица", а также блистательным исполнением двоек в "Шопениане". Наследница ленинградской школы после завершения своей сценической карьеры приступила к педагогической работе, передавая полученный опыт с традициями Лениграда будущим звездам отечественного балета.

Артистка преподавала классический танец в академии Русского балета имени Вагановой, где направляла танцовщиц в нужное русло, помогая добиться мастерства и развить академический стиль.

О причинах смерти прославленной балерины на официальном сайте Мариинки не сообщается.

Ранее стало известно о смерти известного советского композитора Михаила Глуза.

Источник: Мариинский театр ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

новости партнеров

Почему россиян ждет резкий рост тарифов ЖКХ

В России уже давно существует и нарастает проблема изношенности коммунальных сетей

Эрдоган летит просить Путина о помощи – Bloomberg

Ситуация в Сирии складывается не в пользу турецкой стороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей