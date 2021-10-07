World Latin Cup в Кремле: Юбилей, 5 турниров и грандиозный праздник танца

Все события по спортивным бальным танцам, проводимые Российским танцевальным союзом (РТС) и его президентом Станиславом Поповым в Государственном Кремлевском Дворце, считаются мировым сообществом грандиозными и масштабными. На этот раз 30 октября всех поклонников этого жанра ожидает фееричный Юбилейный Кубок мира!

Станислав Попов: "Этой осенью мы отпразднуем двадцатипятилетие одного из самых престижных и популярных турниров планеты – Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов (World Latin Cup), который богат не только своей историей, но и значим в популяризации спортивного бального танца и является наглядным результатом работы, которая проводится РТС на протяжении многих лет. По традиции на соревнование будут приглашены к участию лучшие пары планеты. Сорок великолепнейших дуэтов представят Россию, США, Великобританию, Канаду, Италию и многие другие страны. Чемпионский титул будут оспаривать трехкратные чемпионы Европы Дорин Фрикатану и Марина Сергеева, представляющие Великобританию, и Троелс Багер и Инна Желязкова из США, ставшие в конце сентября чемпионами UK International Championships. Думаю, что соперничество между этими парами, начавшееся на UK чемпионате, где Дорин и Марина стали вице-чемпионами, будет перенесено и на кремлевский паркет! А нам выпадет честь наблюдать за этим красивейшим эмоциональным и техническим соревновательным процессом…Не уступят в борьбе за титул и сильнейшие итальянские дуэты! Приедут Нино Лангелло и Андра Вайдилайте, Джузеппе Травато и Моника Распанти, Марчелло Нуцио и Анна Мартынова, каждая пара обладает своей самобытностью, уникальна, горячо любима российской публикой. Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов: чемпионов России и летнего Кубка мира, который был перенесен из-за ковидных ограничений с 2020 года, Кирилла Белорукова и Викторию Харченко, вице-чемпионов России и Кубка мира этого года Владимира Литвинова и Ольгу Николаеву, призеров и финалистов чемпионата РТС Андрея и Анастасию Киселевых, Николая Патрушева и Екатерину Бралюк, Кирилла Воронина и Татьяну Косенко, финалистов турнира RS на Блэкпуле 2021 Святослава Герасимова и Анастасию Захарчук. Хочется отметить, что Юбилейный Кубок будет интересен по своему составу и тем соперничеством, которое развернется между дуэтами, каждая пара имеет огромный потенциал стать победителем этого Юбилейного турнира, но кто вступит на пьедестал… покажет лучший танец… решит высокопрофессиональное международное судейство. Я, в свою, очередь, могу пожелать всем участникам легкого паркета и приятного танцевания, насладиться праздником и турниром! Юбилейный Кубок мира не ограничится одним соревнованием! Публику ожидают Кубки Кремля: Любители / Латина, Про-Эм / Европейские танцы, American Smooth/ Профессионалы и Юниоры; показательные выступления лучших дуэтов, живая музыка двух оркестров, танцы для публики, выступление певицы Angel Еlange, полюбившаяся зрителям своими оригинальными исполнениями популярных хитов".

Практически более года был парализован танцевальный спорт из-за ковидных ограничений, были перенесены все международные чемпионаты и турниры. У многих спортсменов не было даже возможности тренироваться, так как партнеры живут в разных странах. Поэтому сейчас с наступившим послаблением и постепенным возвращением к танцевальной жизни каждый дуэт максимально навёрстывает упущенное время, стараются принять участие в каждом турнире, делая для этого порой невозможное, преодолевая границы и бюрократические требования, ведь всем так не хватает турнирной практики.

Дорин Фрикатану и Марина Сергеева (Великобритания):"Мы очень соскучились по Кремлевскому Дворцу, очаровательному залу, где проходят Кубки мира. Здесь всегда какая-то особенная атмосфера и гостеприимная публика. Станислав Попов приглашал нас выступить в июле этого года, но у нас не получилось принять участие и были сильно расстроены, так как не смогли выехать из Гонконга, где находились долгое время, здесь были очень строгие правила по выезду и возвращению... Но вот сейчас мы с нетерпением ждем конца октябре, чтобы снова выступить на главной площадке России, получить удовольствие от турнира, красивого праздника, прекрасной атмосферы, музыки и танца со всеми вместе!"

Андреа Паломбо и Любина Кузнецова (Италия), Кубок Кремля среди любителей по латиноамериканским танцам: "Пандемия показала нам ценность того, чем обладаешь. Полтора года назад мы не считали международные соревнования особенными, относились к ним как к чему-то обыденному. Представить не могли, что в один миг можем лишиться их… и теперь ценим каждую возможность выйти на паркет с другими парами, принять участие в турнире. На июльском Кубке мира мы не были идеально готовы к соревнованиям, в нашем тренировочном процессе был почти месячный перерыв, так как находились в разных странах из-за препятствий ограничений. Поэтому в финале мы заняли шестое место, огорчились и сделали определенные выводы для себя… Сейчас очень усердно тренируемся и готовы взять реванш 30 октября!"

Организаторы готовят масштабный праздник, он пройдет в формате ковид-фри. Генеральный партнер – "Газпромбанк" (АО), информационный партнер – Утро.ру.

Официальный сайт https://www.kubok-mira.com/