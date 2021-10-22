О смерти сообщили в Союзе кинематографистов

Известная актриса, звезда киностудии "Мосфильм" Ольга Красина скончалась 22 октября в возрасте восьмидесяти лет. О причинах смерти артистки не сообщается.

Новость о смерти актрисы поступила от пресс-службы Союза кинематографистов Российской Федерации.

Красина родилась в 1941 году в Москве. В 23-летнем возрасте она окончила Госинститут театрального искусства имени Луначарского. В девятнадцать лет дебютировала на экране советского кино, исполнив одну из ролей в картине "Пиковая дама", снятой Романом Тихомировым.

Красина также запомнилась кинозрителям и поклонникам своего творчества по ролям в картинах "Зайчик" и "Сокровища республики". Звезда также занималась озвучкой и дубляжом.

В Союзе кинематографистов заявили, что покойная актриса останется в памяти своих близких коллег, друзей и зрителей талантливой артисткой и хорошим человеком.

В октябре стало известно о смерти народной артистки РСФСР Светланы Мизери, ушедшей из жизни в возрасте 88 лет. Она начала работать в МХАТ еще в 1955 году, после чего перешла в "Современник" в качестве ведущей актрисы.