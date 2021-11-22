Сергей Газаров: Я вынашивал идею Балалайкина 20 лет

Большая премьера прошла в театре «Прогресс сцена Армена Джигарханяна» - спектакль “Балалайкин и Ко” в постановке нынешнего худрука Сергея Газарова

В основу спектакля "Балалайкин и Ко" лег роман Салтыкова-Щедрина "Современная идиллия" в инсценировке Сергея Михалкова. Классический текст еще никогда не звучал так актуально и свежо. Этот тот случай, когда все складывается в единую гармоничную картину и смотрится на одном дыхании.



В разговоре с прессой режиссер постановки признался, что давно вынашивал идею воплотить бессмертное произведение Салтыкова-Щедрина на сцене: "Я с ней ходил лет 20. Она во мне росла, что-то менялось. Потом мы работали месяца три с художником Владимиром Арефьевым. Важно было понять, что это получится за пространство".

Сценография в спектакле выходит на первый план и играет свою отдельную роль. Как очень метко подметил на пресс-показе один из коллег-журналистов, спектакль раскрывается наподобие музыкальной шкатулки.

Владимир Арефьев – народный художник России, создал декорации, которые смело можно назвать отдельным видом искусства. На сцене создается чистая и очень эффектная геометрия символов. Здесь есть огромные колеса, символизирующие то вечное движение жизни, то жернова, перемалывающие время, в которых существуют главные герои. Есть громоздкие шары, нависающие над артистами в первом акте, а затем во втором превращающиеся в огромный маятник. Есть задник, сплошь состоящий из деревянных реек, которые тоже постоянно приходят в движение и становятся то лестницей, то дверями, ведущими в параллельные миры.

"В декорации, которую мы придумали с Газаровым, все элементы – подвижные. Все ее детали можно рассмотреть с разных сторон. Надеюсь, эта метафора отражает абсурдность ситуации, описанной в романе, когда любую тему можно разглядывать под разным углом и трактовать ее так, как тебе удобно", – рассказывает Владимир Арефьев.





Мощная динамика, которая царит в спектакле, была бы невозможна без блестящего актерского ансамбля. Сергей Чонишвили, Сергей Серов, Сергей Климов, Андрей Анкудинов, Альберт Хасиев и другие артисты работают поразительно точно, цепляя самые глубокие уголки человеческих душ. Это история двух приятелей, которые еще вчера были либералами, а сегодня предпочитают не высовываться, затаиться, и…ждать, у Салтыкова-Щедрина ”годить”. Только вот чего? В своих попытках угодить режиму, не вызвать лишнего внимания, герои опускаются все ниже, пока не достигают дна и не пускаются в грязную авантюру вместе с жуликом и плутом – адвокатом Балалайкиным, чье имя совсем не случайно вынесено в название постановки.





Сергей Газаров препарирует не политические мотивы, а человека. Страхи, намерения, желания – вот что выходит на первый план, затмевая все остальное. Отличной иллюстрацией этого взгляда служит пластическое решение спектакля. Вместе с главными героями на сцене постоянно находится шесть мужских персонажей, хореографию для них создавал режиссер по пластике – Сергей Землянский. Эти шестеро олицетворяют главный двигатель человеческой природы – страхи, которые толкают и соблазняют на самые разные поступки.

Отдельной большой удачей для спектакля стал дуэт композитора Павла Акимкина и саунд-дизайнера Софьи Ефремовой. Звуковое сопровождение постановки с первых нот погружает зрителя в совершенно особенное пространство, затягивающее и уводящее дальше от реальности. Хотя... Может происходящее на сцене и есть реальность, в которой всем нам приходится жить?