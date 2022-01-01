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В Сети появился спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс". Звезды британской франшизы о волшебнике со шрамом на лбу вернулись, чтобы вспомнить, как все начиналось.
Так, Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер, призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона – он сыграл Драко Малфоя, одного из главных врагов Поттера в школьные годы.
Создатели также обещают зрителям показать фрагменты, которые не вошли в прокатный вариант "Философского камня" – самой первой части "Гарри Поттера".
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