Зрителям покажут фрагменты из режиссерской версии

В Сети появился спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс". Звезды британской франшизы о волшебнике со шрамом на лбу вернулись, чтобы вспомнить, как все начиналось.

Так, Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермионы Грейнджер, призналась, что в детстве была влюблена в Тома Фелтона – он сыграл Драко Малфоя, одного из главных врагов Поттера в школьные годы.

Создатели также обещают зрителям показать фрагменты, которые не вошли в прокатный вариант "Философского камня" – самой первой части "Гарри Поттера".



