"Газпром" надеется поставлять топливо "великой" Польше после 2022 года

"Газпром" надеется поставлять топливо "великой" Польше после 2022 года
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
Отечественный концерн продолжает вести переговоры с Варшавой

"Газпром" не оставляет надежд на продолжение поставок Польше российского голубого топлива и после 2022 года, когда заканчивается срок контракта. Об этом рассказала зампред монополиста, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что коммерческие переговоры с Варшавой еще продолжаются, вопреки разным спорам и заявлениям политиков и представителей компаний, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Интерфакс".

Польская сторона неоднократно утверждала, что не станет продлевать истекающий в 2022 г. контракт на закупку сырья у "Газпрома". Однако, по словам Бурмистровой, компания надеется продолжить прямую поставки российского газа своему давнему партнеру.

Польша остается "надежным контрагентом" и является "великой страной", с которой Россия давно и много сотрудничает, заметила топ-менеджер. Она призвала не обращать внимания на громкие заявления и текущие реалии, потому что РФ и Польша, несмотря ни на что, живут в "экономическом поле".

Также Бурмистрова сказала, что подземные хранилища газа в Европе беспрецедентно пусты. По причине холодных зимы и весны запасы в них оцениваются в 33,6 млрд куб, что в два раза меньше, чем в те же сроки в прошлые годы.

Ранее в мае китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой предупредило, чем для поляков обернется полный отказ от российского газа и угля и планы Варшавы перейти на ядерную энергетику. В Поднебесной полагают, что для переформатирования энергетической инфраструктуры страны у властей просто нет денег.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость240627
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Польша уже стала хорошей. Надо же кому-то газ сбывать. Поэтому Газпром и не оставляет надежд. Одно дело пальцы загибать, какие мы крутые. А другое дело, когда депозитные счета Газпрома опустели, уже можно Польшу записать в надежные партнеры.
Гость231437
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Еще одна Иуда готовая продавать врагам все лишь-бы ей бабло капало.
Гость242506
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Хорошая политика...Они в нас <цензура> кидают, а мы пряники.
Гость242479
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Выгнать эту мадам из Газпрома за такие речи!
Гость239197
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правильно, надо со всех дань собирать в денежном эквиваленте
особенно с придурков соседнего двора - они для того и созданы Всевышним
Гость242340
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Гость242318
Кто этой мадам пишет выступления - "великая страна" - " надёжный контрагент".
Пересадить пшеков на американский СПГ...
Вам знакомо слово - сарказм. Вот это - он))) А по мне так жесткий троллинг))))))))))
Гость242318
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Кто этой мадам пишет выступления - "великая страна" - " надёжный контрагент".
Пересадить пшеков на американский СПГ...
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