Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов

Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В июле американскую валюту можно будет выгодно продать

Сейчас наступил наиболее удачный период для обмена рублей на доллары. Так считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В последние дни доллар дешевеет как на мировом рынке, так и по отношению к рублю. В последнем случае сказывается "умиротворение" в российско-американских отношениях: переговоры министров иностранных дел двух стран, частичный отказ Белого дома от санкций против "Северного потока-2". Свою роль играет и высокая стоимость нефти.

В результате сейчас доллар стоит меньше 74 рублей, тогда как последние шесть месяцев его средняя цена держалась у отметки 75 рублей, причем несколько раз подскакивала выше 76 рублей, отмечает Емельянов. Таким образом, сейчас наиболее удачный период для обмена рублей на доллары, хоть для трат в отпуске за границей, хоть просто для сбережения накоплений.

Кстати, по расчетам финансиста, тенденция на снижение пары USD/RUB не продлится долго. Разворот можно ждать уже в июле-августе.

"Мы можем снова увидеть доллар по 76-77 или даже выше, соответственно, евро 92-93",

приводит "Прайм" мнение аналитика. Вот тогда и наступит время избавляться от ненужной валюты, "наварив" при этом. Стратегия покупки валюты на низком уровне и продажа при росте курса является наиболее оправданной, передает телеканал "360".

Отметим, что по данным на 9:15 в пятницу, 21 мая, на Московской бирже курс доллара составлял 73,53 руб., евро – 89,97 рубля. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость252762
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Гость240627
Игореша, если все валюты один к одному, почему россияне за доллар раньше отдавали 20 рублей, потом 30 рублей, потом 60, а теперь больше 70? Может стоит почитать книжки по экономике и финансам?
Путин сделал Россию Великой , хватит врать, мы при этом все были свидетелями
Гость252762
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Кому нужна зелёная бумажка?
Гость251782
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Гость227619
РЕКЛАМА для понижения рубля, ай да сайт.
А вы что ждали от жёлтой прессы?
Гость251782
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Шаман
Хотел купить доллары, 3 штуки, но сорвался и купил шаурму. Поел и считай вложил деньги в себя =)
Вообще-то, покупка продуктов - это инвестиции в <цензура>.
Шаман
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Хотел купить доллары, 3 штуки, но сорвался и купил шаурму. Поел и считай вложил деньги в себя =)
игорь
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Гость240627
Игореша, если все валюты один к одному, почему россияне за доллар раньше отдавали 20 рублей, потом 30 рублей, потом 60, а теперь больше 70? Может стоит почитать книжки по экономике и финансам?
потому что так захотела набиулина с путиным)
так захотели капиталисты всех стран мира
а если Так захотели то разве они ЗАХОТЯТ чтобы все валюты стоили один ко одному
и рынок тут не причем и даже базар
Люди придумывают себе все что угодно лишь бы ОБВОРОВАТЬ своих любимых человеков))
Гость240627
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игорь
все валюты стоят один к одному
все остальное мажорство и вранье экономистов)
делая вид что они что то значат такую пургу и несут каждодневно о том что экономика есть какая то
а ее вообще нет и быть не может
а что есть?
а есть просто человек со своим Эго не желающим работать самому а заставить раба вместо себя пахать
большего ничего люди за 20 тысяч лет общества не придумали еще и не хотят придумывать
Игореша, если все валюты один к одному, почему россияне за доллар раньше отдавали 20 рублей, потом 30 рублей, потом 60, а теперь больше 70? Может стоит почитать книжки по экономике и финансам?
Гость242763
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Россияне поднимем ВВП Америки, скупим все их доллары, а то они мало объявили санкции и у нас есть деньги на их покупку.
Хорошо американцы платят экспертам, получая всего за одну статью миллиарды доходов в казну.
Гость227562
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Бред. Емельянов, похоже, вошёл в доллар и сейчас думает кому бы слить.

Среднесрочный тред - евро к рублю сбалансирован, доллар вниз.
Рублю сейчас вообще ничего не угрожает, экономика потихоньку восстанавливается, цена на нефть и газ растёт.
игорь
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все валюты стоят один к одному
все остальное мажорство и вранье экономистов)
делая вид что они что то значат такую пургу и несут каждодневно о том что экономика есть какая то
а ее вообще нет и быть не может
а что есть?
а есть просто человек со своим Эго не желающим работать самому а заставить раба вместо себя пахать
большего ничего люди за 20 тысяч лет общества не придумали еще и не хотят придумывать
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