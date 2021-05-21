"Северный поток-2" ударит по США: на Украине оценили последствия запуска газопровода

"Северный поток-2" ударит по США: на Украине оценили последствия запуска газопровода
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
продолжениеПытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев
Киев считает, что Вашингтон не может позволить проекту реализоваться

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2" стоит как кость в горле у ряда стран-недоброжелателей России. Возглавляют свору ненавистников Соединенные Штаты Америки. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, для американцев – дело чести остановить наш трубопровод.

Вашингтонская администрация приложила колоссальные усилия для того, чтобы не позволить Москве проложить трубы в Европу. Массированные санкционные атаки, громкие заявления – все это демонстрировало решительность Америки в данном вопросе.

По мнению руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы, если проект все же будет запущен, это можно считать разгромом всей американской дипломатии. Слова высокопоставленного украинца передает издание Rusvesna.

При этом Кулеба убежден, что американцы не изменили свое отношение к российскому трубопроводу. В Вашингтоне до сих пор считают, что нужно прекратить строительство газовой магистрали и не позволить Москве выйти на европейский рынок углеводородов.

Министр предполагает, что в Белом доме решили действовать более гибко и все же не откажутся от идеи расправиться с "Северным потоком".

При этом накануне, 20 мая, пресс-секретарша администрации американского президента Джен Псаки признала, что Вашингтону не удастся остановить строительство нашего газопровода.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Россия -Русь
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Гость242935
21 мая 2021 Сенат США потребовал восстановить санкции против «Северного потока - 2» в полном объёме.
Даффайте, восстанавливайте..А СП-2 идет к своему завершению ...и кладет на янки и Табаки бооольшой болт
Россия -Русь
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Гость241534
Почитай военспецов на толковых сайтах. США поставляют Украине новейшую военную технику. Про Джавелины ничего не слышал? Не болтай ерунду. Дебилов и без тебя хватает. Если школьник - тоже не простительно. Не развиваешься, ведешься на вранье.
Новейшая техника из Америги - не стреляющие Джавелины и надувные матрасы?!!Буг-га-га Особенно веселят бритские "Saxon", списанные в 2005 году..Которые, по мнению бритских экспертов, представляют угрозу для тех , кто в них находится.
Гость235369
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Гость241534
Почитай военспецов на толковых сайтах. США поставляют Украине новейшую военную технику. Про Джавелины ничего не слышал? Не болтай ерунду. Дебилов и без тебя хватает. Если школьник - тоже не простительно. Не развиваешься, ведешься на вранье.
Понастроили вам, дуралеям, биолабораторий и ставят опыты, вроде как на кроликах или мышах. Вот ваше место и вот что вы за птицы. Рагуль зостанеться свиней.
Гость238131
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Гость241534
Почитай военспецов на толковых сайтах. США поставляют Украине новейшую военную технику. Про Джавелины ничего не слышал? Не болтай ерунду. Дебилов и без тебя хватает. Если школьник - тоже не простительно. Не развиваешься, ведешься на вранье.
Джавелины из которых запретили стрелять и списанные хаммеры пустынной окраски, обслуживание которых стоит дороже самих хаммеров и у украины нет на это денег. Если тут кто и дебил - то это ты и твои свидомые собратья по отсутствию разума.
Гость241534
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Гость238131
"США продолжат оказывать экономическую и военную помощь Украине". Это да. Спихнут им еще старья и резиновых лодок на лямов 500-600. Как в прошлый раз, дали 250 лямов, а старья продали на 640. И все последующие разы будет то же самое.
Почитай военспецов на толковых сайтах. США поставляют Украине новейшую военную технику. Про Джавелины ничего не слышал? Не болтай ерунду. Дебилов и без тебя хватает. Если школьник - тоже не простительно. Не развиваешься, ведешься на вранье.
Гость238131
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Гость242935
1. Даже после завершения строительства СП-2 существуют возможности осложнить условия продажи газа. 2. "пиндостан сливает 404" - Законопроект, который запретит властям США признавать суверенитет России над Крымом, поддержал комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США. Слушания по этому вопросу 19 мая транслировались на сайте комитета. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». США продолжат оказывать экономическую и военную помощь Украине - Госсекретарь Блинкен
"США продолжат оказывать экономическую и военную помощь Украине". Это да. Спихнут им еще старья и резиновых лодок на лямов 500-600. Как в прошлый раз, дали 250 лямов, а старья продали на 640. И все последующие разы будет то же самое.
Гость239967
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Против сша надо ввести санкции за строительство стены на границе с мексикой. Стена нарушает перемещение сусликов между странами и нарушает их права. Почему молчат защитники животных?...
Гость242983
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А ещё они называли тебя земляным червяком...
Гость242935
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Гость238131
Там строить осталось всего ничего, теперь в санкциях уже и смысла нет, Псаки уже отвечала на тему потока. К тому же пиндостан сливает 404, они уже всем порядком надоели, а взять с них больше нечего.
1. Даже после завершения строительства СП-2 существуют возможности осложнить условия продажи газа. 2. "пиндостан сливает 404" - Законопроект, который запретит властям США признавать суверенитет России над Крымом, поддержал комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США. Слушания по этому вопросу 19 мая транслировались на сайте комитета. Документ получил название «Закон о непризнании аннексии Крыма». США продолжат оказывать экономическую и военную помощь Украине - Госсекретарь Блинкен
Гость 2736352
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О, до них только сейчас доехало, из за чего Америка вдруг так забеспокоилась об Украине, о целостности и достаточном вооружении. Раньше было ну просто наслать, хоть бы с голоду поумирали все, а тут появилась труба, и они вдруг так забеспокоились об украинском народе и всей безопасности Европы ! От этой бескорыстности и искренности, просто навернулись слёзы. Храни бог Америку.
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