Что будет с рублем на будущей неделе: прогнозы экспертов

Что будет с рублем на будущей неделе: прогнозы экспертов
Фото: pixabay.com
продолжение"Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
На российскую валюту могут повлиять несколько факторов

Рубль может укрепиться по отношению к доллару на следующей неделе, считает  главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. 

По прогнозам эксперта, будущие 7 дней американская валюта будет находиться диапазоне 72,5-74,5 рублей. Стоимость евро же будет колебаться от 88,5 до 91 рубля, сообщает "Российская газета".

На укрепление деревянного повлияет несколько факторов. Один из них - спрос на рисковые активы в мире. Также укрепит российскую валюту динамика нефтяных цен и сообщения о готовящейся встрече Владимира Путина и Джо Байдена. 

Это стало возможным после того, как глава Госдепа США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что саммит двух президентов состоится в ближайшее время. 

"Саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля", 

– подытожил Васильев. 

Укрепит рубль и пик налоговых выплат. В предстоящие вторник и пятницу организации должны будут заплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. При этом экспортеры при выплате налогов в бюджет будут конвертировать валюту, тем самым повышая спрос. 

Еще один фактор – туризм. Из-за закрытых границ спрос на валюту для внешнего туризма будет ощутимо снижен. 

Не обошлось и без рисков. Учитывая начало очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе, не исключено, что Вашингтон может снизить санкционное давление, тем самым обеспечив приток иранской нефти на рынок. 

Ранее россиян поторопили с покупкой долларов. Аналитики пришли к выводу, что тенденция на укрепление российской валюты будет недолгой, поэтому отметили, что сейчас – наиболее благоприятный период для покупки USD. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость238335
Пожаловаться Ответить
Эксперт супер - плюс минус рубль от текущих значений. Просто финансовый гуру какой-то.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей