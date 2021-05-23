На российскую валюту могут повлиять несколько факторов

Рубль может укрепиться по отношению к доллару на следующей неделе, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По прогнозам эксперта, будущие 7 дней американская валюта будет находиться диапазоне 72,5-74,5 рублей. Стоимость евро же будет колебаться от 88,5 до 91 рубля, сообщает "Российская газета".

На укрепление деревянного повлияет несколько факторов. Один из них - спрос на рисковые активы в мире. Также укрепит российскую валюту динамика нефтяных цен и сообщения о готовящейся встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

Это стало возможным после того, как глава Госдепа США Энтони Блинкен по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что саммит двух президентов состоится в ближайшее время.

"Саммит на высшем уровне между двумя державами способен снизить геополитическую напряженность и повысить привлекательность российских активов и рубля",

– подытожил Васильев.

Укрепит рубль и пик налоговых выплат. В предстоящие вторник и пятницу организации должны будут заплатить НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. При этом экспортеры при выплате налогов в бюджет будут конвертировать валюту, тем самым повышая спрос.

Еще один фактор – туризм. Из-за закрытых границ спрос на валюту для внешнего туризма будет ощутимо снижен.

Не обошлось и без рисков. Учитывая начало очередного раунда переговоров по иранской ядерной программе, не исключено, что Вашингтон может снизить санкционное давление, тем самым обеспечив приток иранской нефти на рынок.

Ранее россиян поторопили с покупкой долларов. Аналитики пришли к выводу, что тенденция на укрепление российской валюты будет недолгой, поэтому отметили, что сейчас – наиболее благоприятный период для покупки USD.