Страны попрсту не смогут обеспечить себя другими видами энергии

Страны Европы не смогут отказаться от российского газа, несмотря на активное продвижение "зеленой политики". Экономисты рассказали, почему в Евросоюзе зависимы от источников энергии из России.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков утвержадет, что далеко не все страны в состоянии обеспечить себя альтернативными источниками энергеии, поскольку ее достаточно сложно сохранить. Об этом он рассказал URA.RU.

По его мнению, многие проекты с использованием альтернативной энергии в Европе не могут конкурировать с основанными на использовании углеводородного сырья – они существуют только благодаря дотациям правительств. Мода на это может в ближайшее время исчезнуть.

Экономист Вячеслвы Зайченко полагает, что также остро Европа нуждается и в российской нефти. В первую очередь она используется там для изготовления товаров и сырья, а уже потом в качестве топлива. "Черное золото" из России, по его словам, активно задействуют при производстве автомобильных деталей. Также он напомнил, что у страны уже есть успешный опыт поставок метана на европейский рынок.



