Почему ЕС не смогут отказаться от российского топлива: мнение экономистов

Почему ЕС не смогут отказаться от российского топлива: мнение экономистов
Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/www.globallookpress.com
Страны попрсту не смогут обеспечить себя другими видами энергии

Страны Европы не смогут отказаться от российского газа, несмотря на активное продвижение "зеленой политики". Экономисты рассказали, почему в Евросоюзе зависимы от источников энергии из России.

Старший эксперт Института экономической политики имени Гайдара Сергей Жаворонков утвержадет, что далеко не все страны в состоянии обеспечить себя альтернативными источниками энергеии, поскольку ее достаточно сложно сохранить. Об этом он рассказал URA.RU. 

По его мнению, многие проекты с использованием альтернативной энергии в Европе не могут конкурировать с основанными на использовании углеводородного сырья – они существуют только благодаря дотациям правительств. Мода на это может в ближайшее время исчезнуть. 

Экономист Вячеслвы Зайченко полагает, что также остро Европа нуждается и в российской нефти. В первую очередь она используется там для изготовления товаров и сырья, а уже потом в качестве топлива. "Черное золото" из России, по его словам, активно задействуют при производстве автомобильных деталей. Также он напомнил, что у страны уже есть успешный опыт поставок метана на европейский рынок. 


Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость245259
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Вся хохляндия лысыя ,но это никого не смущает ,а в российские сайты лезуй с оскорблениями русских мужчин .Убийцы
Гость234703
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Гость245434
пригожинская подстилка по 11.80, чья бы корова мычала
А че пригожинская-то? Давай по круче заверни че нить, убогий
Гость234703
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Гость231008
оригинал высказывания Маска давай да.
хотя ты скорее всего типичный среднерусский пиzдабол, каких у вас вся страна
Выступление Илона Маска на форуме "Новое знание", вот прямо в гугл так скопируй и слушай оригинал (или ctrl-c, ctrl-<цензура> тоже не умеешь?)
Гость234703
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Гость231008
и демонстративно отказался от вашего плешивого гражданства, прикинь да ?
А что ты тут трешься то?
Гость231008
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крым наш
свин возомнил себя амером
и демонстративно отказался от вашего плешивого гражданства, прикинь да ?
Гость231008
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Гость234703
В гугле забанили? Ну бывает ...
оригинал высказывания Маска давай да.
хотя ты скорее всего типичный среднерусский пиzдабол, каких у вас вся страна
Гость245674
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Гость234703
Какой смешной и наивный юноша ))))
Это еще мягко сказано... но отсутствие мозговой активности явно прогрессирует...
Гость245434
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крым наш
свин возомнил себя амером
пригожинская подстилка по 11.80, чья бы корова мычала
крым наш
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Гость231008
мы покупаем ваш газ ? при наличии собственного ?
у тебя передоз раши тудей.
свин возомнил себя амером
Гость234703
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Гость231008
оригинал давай, да.
В гугле забанили? Ну бывает ...
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