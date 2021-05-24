"Академик Черский" перестал строить "Северный поток - 2"

"Академик Черский" перестал строить "Северный поток - 2"
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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К нему на помощь на всех парах мчится трубоукладчик "Фортуна"

"Академик Черский" замедлил ход укладки труб на своем участке достройки "Северного потока-2", а, возможно, и вовсе прекратил работы. Этому могут быть вполне объективные причины, пишет издание "Московский комсомолец".

"За последние несколько недель судно уложило всего 8 км из 85 км недостроенной нитки "А". Хотя после модернизации "Академик" должен был разогнаться до 2 км в сутки, его нынешняя ежедневная скорость в среднем не превышает 500 метров", – говорится в статье.

Предполагаемую остановку укладки труб "Черским" связывают с очередной порцией рестрикций США в отношении участников проекта. Возможно, сейчас юристы "Газпрома" и компании-оператора Nord Stream 2 оценивают последствия санкционной политики Вашингтона.

Однако есть и другая версия, согласно которой просто идет процесс замены экипажа трубоукладчика, а также на нем осуществляются ремонтные работы. По информации издания, в сторону "Академика Черского" в срочном порядке из Калининграда выдвинулось многофункциональное судно Artemis Offshore, на борту которого могут находиться запчасти и новая бригада строителей.

Недостроенную нитку "А" газопровода в экстерриториальных водах Германии на Балтике "Черский" должен завершить не позднее сентября. Однако, если судно ускорится, то к немецким берегам "СП-2" может выйти уже в середине лета. К тому же ему на помощь на всех парах спешит "Фортуна", которая достроила датский отрезок газопровода.

Теоретически после испытательных и пусконаладочных работ, которые займут 2-3 месяца в зависимости от погодных условий, первый газ по "Северному потоку-2" может пойти европейским потребителям уже в начале 2022 года.

Напомним, президент США Джо Байден отказался вводить санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 и его главы Маттиаса Варнига, поскольку это не отвечает государственным интересам Америки – нужно налаживать отношения между Вашингтоном и Берлином, одним из главных союзников Белого дома в Европе.

Зато под новые рестрикции, наложенные 20 мая, попали четыре российских корабля и четыре юрлица.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость244140
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Дания запретила Польше строить газопровод для отказа от российского газа
ГостьТак навіщо потрібна така держава? Так зачем нужно такое государство? СА народа подати-налоги драть?
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Гость Валерий
когда основная масса людей окончательно избавится от наследия совка . . И перестанут путать зарплату и заработанную плату. Когда перестанут считать деньги Сечина, Миллера ..... И начнут просто работать за деньги а не за обещания. Вот тогда и настанет то счастливое время.
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А где. убогий, людям работать не за обещания, а за деньги, если все как предвидел Маркс - "капиталист ПРИСВАИВАЕТ орудия и средства производства и через них эксплуатирует рабочих"
Если тысячи работают. и твои сечины-миллеры только РАСПРЕДЕЛЯЮТ.
Так навіщо потрібна така держава? Так зачем нужно такое государство? С народа подати-налоги драть? Вы же Россия, а не Украина-страна, где грабят налогами и тарифами, ценами на кождом шагу.
Гость254394
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Гость242361
В школе учебник нужно читать а не курить. Государство не нянька тебя содержать
"Госуда́рство — политическая форма организации общества на определённой территории, суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны" (с)
Государство несет ответственность за все и вся, что происходит в этом государстве! Для этого оно-государство и существует! Заруби это себе на носу!!!
Гость Валерий
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Гость252698
Во всём мире есть трудовая миграция. Это когда работник едет к месту работы. И лишь совки думают что им работу обязаны домой в деревню притащить.
Придурок!!!
К какому месту едут?
Которое у тебя на плечах вместо головы?
В СССР рабочих мест было больше чем работающих
Это была политика - рентабелен был человек, а не экономика.
СССР по данным ООН ВСЕГДА в ходил в двадцатку лучших стран по уровню жизни!
И посмотри на каком Россия. в результате прихода к власти недоумков, таких как ты
Гость253440
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На борту "Академика" явная агентура ЦРУ! Товарищ Сталин всех бы их расстрелял за вредительство! "За последние несколько недель судно уложило всего 8 км из 85 км недостроенной нитки "А". Хотя после модернизации "Академик" должен был разогнаться до 2 км в сутки, его нынешняя ежедневная скорость в среднем не превышает 500 метров
Гость252698
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Гость Валерий
когда основная масса людей окончательно избавится от наследия совка . . И перестанут путать зарплату и заработанную плату. Когда перестанут считать деньги Сечина, Миллера ..... И начнут просто работать за деньги а не за обещания. Вот тогда и настанет то счастливое время.
---------------------------------------------------------------------
А где. убогий, людям работать не за обещания, а за деньги, если все как предвидел Маркс - "капиталист ПРИСВАИВАЕТ орудия и средства производства и через них эксплуатирует рабочих"
Если тысячи работают. и твои сечины-миллеры только РАСПРЕДЕЛЯЮТ.
Во всём мире есть трудовая миграция. Это когда работник едет к месту работы. И лишь совки думают что им работу обязаны домой в деревню притащить.
Гость252812
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Очередное бла-бла-бла, чтобы посеять мнение, что всё плохо. А чего ещё ожидать от этого ресурса?!
Генадий Иванович Гость
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ДурДом
Боцман
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Пригласить Равшана и Джамшута,быстрее дело будет.
Владимир Гость
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Уровень дискуссии выдает пределы возраста и образования. Давайте, хамите друг другу, чтобы скрыть отсутствие мысли.
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