К нему на помощь на всех парах мчится трубоукладчик "Фортуна"

"Академик Черский" замедлил ход укладки труб на своем участке достройки "Северного потока-2", а, возможно, и вовсе прекратил работы. Этому могут быть вполне объективные причины, пишет издание "Московский комсомолец".

"За последние несколько недель судно уложило всего 8 км из 85 км недостроенной нитки "А". Хотя после модернизации "Академик" должен был разогнаться до 2 км в сутки, его нынешняя ежедневная скорость в среднем не превышает 500 метров", – говорится в статье.

Предполагаемую остановку укладки труб "Черским" связывают с очередной порцией рестрикций США в отношении участников проекта. Возможно, сейчас юристы "Газпрома" и компании-оператора Nord Stream 2 оценивают последствия санкционной политики Вашингтона.

Однако есть и другая версия, согласно которой просто идет процесс замены экипажа трубоукладчика, а также на нем осуществляются ремонтные работы. По информации издания, в сторону "Академика Черского" в срочном порядке из Калининграда выдвинулось многофункциональное судно Artemis Offshore, на борту которого могут находиться запчасти и новая бригада строителей.

Недостроенную нитку "А" газопровода в экстерриториальных водах Германии на Балтике "Черский" должен завершить не позднее сентября. Однако, если судно ускорится, то к немецким берегам "СП-2" может выйти уже в середине лета. К тому же ему на помощь на всех парах спешит "Фортуна", которая достроила датский отрезок газопровода.

Теоретически после испытательных и пусконаладочных работ, которые займут 2-3 месяца в зависимости от погодных условий, первый газ по "Северному потоку-2" может пойти европейским потребителям уже в начале 2022 года.

Напомним, президент США Джо Байден отказался вводить санкции в отношении оператора проекта Nord Stream 2 и его главы Маттиаса Варнига, поскольку это не отвечает государственным интересам Америки – нужно налаживать отношения между Вашингтоном и Берлином, одним из главных союзников Белого дома в Европе.

Зато под новые рестрикции, наложенные 20 мая, попали четыре российских корабля и четыре юрлица.

