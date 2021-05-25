Для борьбы с бедностью: Кудрин предложил лишить часть россиян материальной помощи

Для борьбы с бедностью: Кудрин предложил лишить часть россиян материальной помощи
Алексей Кудрин. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Экономист призвал власти к расширению имущественного ценза

Граждан России, имеющих две машины или два дома, необходимо лишить возможности получать государственные выплаты. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Таким образом чиновник предложил эффективную, на его взгляд, меру по снижению в стране бедности. Указанный подход, уверен Кудрин, позволит снизить ее в два раза за короткий срок – результат реально достигнуть менее чем за девять лет.

Чиновник объяснил, что выступает за расширение имущественного ценза. Глава Счетной палаты поддержал сокращение выплат для отдельных категорий граждан. Речь идет о россиянах, которые имеют две машины или два дома.

"Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", – выразил уверенность Кудрин в интервью "Известиям".

Аналогичные меры госслужащий предложил ввести для граждан, имеющих право на льготную ипотеку. По словам Кудрина, на какое-то время программу можно сохранить в качестве антикризисной меры. Однако это направление государственной поддержки необходимо сократить, несмотря на рост цен на жилье, который подогревает инфляция, отмечает Ura.ru.

Ранее Кудрин заявлял, что доллар сохранит за собой лидерство в глобальном валютном рынке в ближайшие 30-40 лет. Однако Китай уже вытесняет Штаты в мировой экономике из-за объема товаров и услуг.

Тем не менее, считает чиновник, главная проблема Китая, которая мешает ему прочно укрепиться на лидирующей позиции – недостаточная экономическая прозрачность. Из-за ограничения иностранного капитала в пределах КНР юань не может достичь лидерства в мировой экономике. По этой причине первое место продолжает удерживать доллар.

Егор МАЛКОВ

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игорь
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Пророк
Игорь,ты никогда не имел Семьи ,которой нужна постоянная забота и материальная, в том числе!!! Если ты этого не понимаешь,то лучше в подобной дискуссии не принимай участия!
удивительно
он кудрин и такие как они типа установили всем минимальный оклад но НЕ СЕБЕ и они хорошие ребята
а остальные которые хотят чтобы они на такие самые доходы жили бы -ПЛОХИ))
так мы и правда Плохие - потому что уже 30 лет с ними такими любящими народ живем и быдлом к ним присмыкаемся
Пророк
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игорь
а еще лучше самому жить на минимальный доход своей страны
Игорь,ты никогда не имел Семьи ,которой нужна постоянная забота и материальная, в том числе!!! Если ты этого не понимаешь,то лучше в подобной дискуссии не принимай участия!
Пророк
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Кудрин идиот.хоть и из Питера! А то,что мы ,нервы свои на тонкие веревочки ,в это время,резали,тебе не о чем не говорит. Нахапал должностей и наград,А о людях не подумал??? У каждого из нас есть дети и внуки. Ты,что ли о них позаботился ??? Идиот и все!!!
Гость231437
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А если лишить олигархов и топ менеджеров ворованных денег и недвижимости то в России появятся деньги сразу на несколько бюджетов страны и можно будет решать проблемы с бедностью.
игорь
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а еще лучше самому жить на минимальный доход своей страны
Мойдодыр
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Самое простое решение от Кудрина - не считать бедных бедными!!! Надо гнать этого персонажа со всех государственных должностей! Пусть попытается проявить себя в бизнесе!
Гость240642
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Кудрин - политическая проститутка
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