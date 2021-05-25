Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков

Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеРубль преодолел важный психологический барьер - экономист
К началу лета рубль может достичь максимальной отметки за 2021 год

Ситуация на валютном рынке сейчас складывается в пользу российского рубля. По мнению аналитиков, в ближайшее время пара доллар/рубль будет держаться на уровне годового минимума 1/73 и даже ниже.

В конце мая российские экспортные компании делают очередные отчисления в бюджет. Для этого они меняют валютную выручку на рубли, что традиционно отражается на биржевом курсе. Кроме того, инвесторы позитивно восприняли сообщения о готовящейся встрече лидеров России и США, поскольку это дает надежду бизнесу на спокойную работу и реализацию проектов без осложнений. Если переговоры пройдут положительно, рубль может укрепиться на уровне 72–73 за доллар и 88–89 за евро, считает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Он допускает, что доллар может побить не только свой мартовский антирекорд, когда он ненадолго падал ниже 72,9 руб., но и опуститься до минимума последних 10 месяцев в 72,5 руб. и даже ниже. Но это при условии, что на саммите РФ-США будут озвучены конкретные договоренности. Если стороны ограничатся общими словами о необходимости сотрудничества и диалога, то вероятен отскок рубля до 75 руб. и выше, пишет "Лайф".

При этом, по оценке Артема Деев из AMarkets, на курсе валют могут сказаться опасения инвесторов из-за слабых темпов восстановления мировой экономики. Что касается главного негативного фактора для рубля – угрозы санкций – скорее всего, США не будут нагнетать обстановку в преддверии встречи президентов, поэтому до конца июня курс останется стабильным: 73-75 рубля за доллар и ниже 90 рублей за евро, передает URA.RU.

По данным с Московской биржи на 9:30 мск во вторник, 25 мая, курс доллара составляет 73,5 руб., курс евро – 89,7 руб.. При этом наблюдается незначительное укрепление нацвалюты РФ. 

Ранее эксперт посоветовал россиянам поторопиться с покупкой долларов – потом их можно будет выгодно продать.

Николай ВИКТОРОВ

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Глава Минздрава Вьетнама сообщил, что на западе страны найден новый штамм коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов
Шаман
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Доллар немножко просел, но цены на товары в РФ не сдаются, и растут, а значит и доллар их потом догонит.
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