В России запретили покупать кормовые добавки из Литвы

В России запретили покупать кормовые добавки из Литвы
Фото: pixabay.com
Соответствующие органы балтийской республики не ведут полноценные мониторинги продукции своих предприятий

С 1 июня ввоз на территорию РФ кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литвы временно запрещен. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточняет ведомство, данное решение принято из-за неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате предприятий прибалтийской республики, которые имеют право поставок в Россию кормов и кормовых добавок.

Так, Россельхознадзор выявил, что компетентный орган Литвы не проводит систематических проверок комбинатов, не ведет полноценных расследований по фактам выявленных несоответствий, не занимается в полном объеме планом государственного лабораторного мониторинга.

В частности выяснилось, что с 2019 г. продукция литовских предприятий не проходила соответствующий контроль на наличие ГМО, говорится в релизе.

Вопрос об отмене ограничений может быть рассмотрен лишь после предоставления Вильнюсом материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.

Напомним, ранее в феврале текущего года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну со 2 марта кормов и кормовых добавок из США, поскольку в них были обнаружены не заявленные производителями ГМ-компоненты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248767
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бедный Гость
что же мы теперь есть будем?
Траву надо выращивать и собирать, поля не засеяли и они сгорели, а кто то уже и сено успел обрать
Гость248334
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Правильно дави шпротов а то совсем обнаглели. Надо вообще небо Российское для них закрыть чтобы мало не казалось.
бедный Гость
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что же мы теперь есть будем?
Гость243026
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Объявить полностью эмбарго на все товары!
Гость239197
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литуанцы сами пусть едят эти добавки
они же для скотов
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