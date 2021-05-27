Китай вынужден сотрудничать с Россией в сфере энергетики - эксперт

Китай вынужден сотрудничать с Россией в сфере энергетики - эксперт
Фото: rosenergoatom.ru/Global Look Press/www.globallookpress.com
Собственные мощности КНР задействованы на пределе возможности

Активное сотрудничество Пекина и Москвы в области энергетики объясняется тем, что Китай пока значительно отстает от России в плане атомных технологий. На это указал эксперт НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он отметил, что Китай усиленно развивает собственную энергетику и уже достиг в этом отношении предела производственных мощностей.

"Они не могут строить новые объекты быстрее без нанесения ущерба требованиям безопасности",

– пояснил Кашин в ходе заседания Российского совета по международным делам. В то же время РФ удерживает превосходство над КНР по энергетическим атомным технологиям и внесла "колоссальный вклад" в развитие этой отрасли в Китае, передает РИА "Новости" слова эксперта.

На днях лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин дали по видеосвязи начало строительству новых энергоблоков на двух АЭС в Китае. Ранее российские специалисты уже построили 4 блока Тяньваньской АЭС.

В мире основным конкурентом России в сфере ядерной энергетики являются США. Они уже "перехватили" контракт по поставкам топлива на украинские АЭС. Велика вероятность, что именно американцы выиграют тендер на достройку АЭС в Чехии. Но на китайский рынок американские атомщики не придут – не те сейчас отношения между Пекином и Вашингтоном. Поэтому Москва тут на данном этапе – вне конкуренции.

Эксперты отмечают, что сотрудничество в сфере атомной энергетики выгодно как России, так и Китаю. Москва развивает собственный несырьевой экспорт, поставляя за рубеж в том числе инновационное оборудование и технологии. Пекин получает шанс реализовать амбициозную задачу – значительно сократить потребления угля к 2025 году.

Впрочем, пока уголь является основным топливом для китайцев, и Россия и тут готова помочь. По оценкам экспертов, в апреле 2021 г. РФ достигла рекордного за 10 лет уровня экспорта угля – 600 тысяч тонн в сутки, передает ФАН. Причем основная масса уходит в Азию, поскольку ужесточение европейских экологических правил делает продажу угля в ЕС невыгодным. 

Николай ВИКТОРОВ

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