Оператор "Северного потока-2" подал в суд ответ на претензии Польши

Оператор "Северного потока-2" подал в суд ответ на претензии Польши
Фото: Jens Buttner/ ZB/ www.globallookpress.com
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По российскому проекту в ЕС открыто сразу несколько судебных процессов

Вопрос о применении к строящемуся газопроводу "Северный поток-2" поправок к Газовой директиве ЕС еще не решен. В "Газпроме" настаивают, что нововведения носят дискриминационный характер. На днях ответ оператора проекта Nord Stream 2 AG на соответствующий иск Польши, Эстонии и Латвии поступил в Суд справедливости.

Поправки к третьему энергопакету Газовой директивы ЕС вступили в силу в мае 2019 г., когда "Северный поток-2" уже вовсю строился. Оператор Nord Stream 2 AG, являющийся 100-процентной "дочкой" "Газпрома", обратился в суд за защитой своих прав, но через год его иск отклонили. После этого 28 июля 2020 г. компания подала жалобу в Суд справедливости.

"18 мая 2021 года "Норд Стрим 2 АГ" направила ответ на возражения Польши, Латвии и Эстонии (ранее заявивших о присоединении к процессу) на жалобу",

передает "Прайм" со ссылкой на отчетность "Газпрома".

Кроме этого, в российском концерне уведомили, что передали судебным органам Польши ходатайство о приостановке дела о взыскании с "Газпрома" штрафа в размере 50 млн евро до тех пор, пока не будет вынесено окончательное решение по апелляции, поданной в антимонопольный суд Польши.

Ранее Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) пришел к выводу, что российская компания нарушила законодательство республики, привлекая иностранных инвесторов к реализации проекта "Северный поток-2" вопреки протесту Варшавы и отказываясь потом предоставить финансовые отчеты. На этом основании в августе 2020 г. "Газпрому" был выписан крупнейший в истории штраф, который российская компания оспорила. Аналогичную апелляцию подал и соинвестор "Северного потока-2" из Австрии.

Ранее эксперты пояснили, что судебный процесс с Польшей "Газпром" может вести годами. При этом строительство "Северного потока-2" продолжается, несмотря на экстерриториальные санкции США, вопросы могут возникнуть с его эксплуатацией.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость250580
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Гость250550
Я их маму <цензура> шавки ёёббanые
Надо по пшекски - "курва матка", "пся крёв"...
Гость250579
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Гость250550
Я их маму <цензура> шавки ёёббanые
Надо по пшекски - "курва матка", "пся крёв"...
Гость250550
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Я их маму <цензура> шавки ёёббanые
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