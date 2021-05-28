Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала

Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала
Фото: Rosatom/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Северный морской путь может стать альтернативным маршрутом перегруженному Суэцкому каналу. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на коллегии министерства, передает РИА "Новости".

По его словам, крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП в качестве транспортного коридора между Азией и Европой. Маршрут по Севморпути на 40% короче по сравнению с Суэцким каналом, а по открытой воде на семь суток быстрее, подчеркнул Чекунков.

В конце мая Минпромторг предложил транспортировать нефть и газ по СМП только построенными в России судами. Лишь они смогут перевозить уголь и углеводороды, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, 23 марта 2021 г. судно Ever Given село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Власти Египта несколько раз предпринимали попытки, чтобы сдвинуть судно, удалось это сделать только 29 марта, после чего нарушителя транспортного движения в важнейшей водной артерии отбуксировали в Большое Горькое озеро. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. К этому моменту в "пробке" застряло больше 450 судов.

Еще в марте эксперты говорили о том, что достойной альтернативой Суэцкому каналу может стать наш Севморпуть. Так, аналитики Поднебесной подсчитали, что транспортировка грузов по СМП из КНР в Европу занимает 25 дней, тогда как через Суэцкий канал китайские суда идут 35 дней. К тому же, корабли будут находиться под защитой российского боевого флота.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

гость
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Тема прикольная, если по уму действовать.
Гость249346
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"...набьются в провожатые." - ну проводим к рыбам на обед. И еще белым медведям подскажем.
Гость248913
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Капиталисты умеют деньги считать и их жадность сыграет нам на руку и Севморпуть заработает. Правда, пиндосы могут со злости чинить диверсии на пути следования судОв, обвиняя Россию в неумении обеспечить безопасность и набьются в провожатые.
Гость244997
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Суэцу -КУ-
Старый солдат
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Гость237125
сомалийскии пираты карского моря
Ага, круто чукчи нарядятся.
Старый солдат
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Предложение отличное, а пиндосы санкции введут против тех кто поплывёт в обход Суэца.
Концерт будет мама не горюй.
Гость.
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Маленькая ремарка - только российскими судами! Только они могут.... Ну и возите себе. Другое дело предложить сопровождение!
Гость248334
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Гость237125
сомалийскии пираты карского моря
На чужой каравай рот не разевай, зубы выбьют.
Гость237125
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сомалийскии пираты карского моря
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