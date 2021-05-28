Какие проблемы ждут авиапассажиров из-за бойкота Белоруссии: ответ пилота

Какие проблемы ждут авиапассажиров из-за бойкота Белоруссии: ответ пилота
Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Западная истерия ударит по обычным людям

Европейцы решили наказать Белоруссию за инцидент с внезапно севшим в Минске бортом Ryanair: многие страны запретили своим авиакомпаниям использовать воздушные пути над Республикой. Разумеется, такие серьезные изменения в привычном ходе событий существенно отразятся на жизни простых людей. К чему готовиться авиапассажирам, рассказал опытный пилот Андрей Задорожный.

Эксперт отметил, что изменение маршрутов движения лайнеров требует детальной проработки и многоуровневого согласования. Сейчас европейское сообщество настаивает над тем, чтобы убрать Белоруссию с пути их самолетов. Для реализации этой задачи нужно проработать новые воздушные коридоры – а это может занять многие месяцы.

В первую очередь, необходимо проанализировать воздушный трафик в новых точках входа. Движение самолетов в обход Республики увеличит нагрузку на другие участки небесного пространства.

Кроме того, авиаперевозчикам придется менять расписание вылетов. Несмотря на относительно скромные габариты белорусского государства, на его облет все равно потребуется дополнительное время. По оценкам Задорожного, время в пути увеличится примерно на 1-1,5 часа. Разумеется, это повлечет дополнительные расходы. Платить за политические прихоти коллективного Запада придется простым обывателям.

Таким образом, пассажирам нужно готовиться к серьезному увеличению времени, которое они проведут на борту самолета, а также к удорожанию авиабилетов, подытоживает издание Life.ru.

К слову, недавно белорусские власти объявили протест восьми странам из-за заявлений о посадке Ryanair. Минск требует не делать поспешных выводов до окончания расследования.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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Каки проблемы? Да собьют на huy, больше ни каких проблем. Летите голуби, летите.
Беларусь-Россия навеки!
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С одной стороны - это хорошо, что объявили бойкот Беларуси! Чем меньше самолётов будет летать над Беларусью, тем ЧИЩЕ БУДЕТ ВОЗДУХ И, ЭКОЛОГИЯ В ЦЕЛОМ!!! С другой стороны, кого волнуют неудобства и проблемы простых людей при перелётах самолётами!? А вообще молодец Президент Беларуси!!!
Россия - Улус
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М
над свинофермой летать запретить,опять собьют,там настоящее гуляй поле..
А, что козлы летать умеют?
М
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над свинофермой летать запретить,опять собьют,там настоящее гуляй поле..
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