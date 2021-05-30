Рублю предрекли серьезное укрепление в июне

Рублю предрекли серьезное укрепление в июне
Фото: www.pixabay.com
Если ситуация останется стабильной, курс деревянного подскочит

Жители России пристально следят за перипетиями на курсовом рынке. От стоимости целкового во многом зависят цены в магазинах, а значит и реальный уровень жизни граждан. К началу лета прогнозы обнадеживающие: по мнению опытного финансового эксперта, рубль сумеет заметно укрепиться.

Позитивной оценкой ситуации вокруг российской национальной валюты поделился глава Русско-Азиатского союза предпринимателей. По мнению Виталия Манкевича, если ситуация на международной арене останется в относительно стабильном состоянии и мировое пространство не встряхнут очередные шоковые события, то деревянный сумеет зафиксироваться на отметке в 71-73 рубля за американский доллар.

Своими размышлениями по поводу будущего нашей валюты опытный эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания "Аргументы и факты". При этом Манкевич подчеркнул, что ситуация может резко ухудшиться в случае, если коллективный Запад решит нанести очередной удар по нашей экономике. Так, новые санкционные рестрикции в отношении России или Белоруссии могут подорвать относительную устойчивость и привести к обрушению курса рубля.

Вместе с тем, некоторый оптимизм внушает грядущая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Ее результаты, если они будут положительными для России, обязательно спровоцируют рост курса национальной валюты.

Впрочем, недавно россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов. Некоторые эксперты полагают, что в июле американскую валюту можно будет выгодно продать.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Grumbler
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"Серьезное укрепление"- это с 73 до 71 упадет? Ну да, радуйтесь, россияне! Откроется море возможностей.
Шаман
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Заметно (серьезно) укрепиться, это на десяток рублей к доллару, если меньше то это несерьезно.
Гость239197
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Гость252115
Нет такого события, после которого рубль начал укрепляться, а бензин падать в стоимости.
события нет
так будет
Гость239197
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Гость245166
Все это мечты
вi, таки, валютный брокер имеющий свою мечту?
Гость245166
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Все это мечты
Гость252115
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Нет такого события, после которого рубль начал укрепляться, а бензин падать в стоимости.
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