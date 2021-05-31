Что будет с транзитом российского газа через Украину

Что будет с транзитом российского газа через Украину
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Строительство "Северного потока-2" у ряда государств стоит как кость в горле. Очень сильно обеспокоены украинцы: появление новой газовой магистрали грозит им потерей транзита. Однако по словам представителя МИД Дмитрия Биричевского, Россия не ставит перед собой цель отказаться от транспортировки голубого топлива через украинскую территорию.

Руководитель Департамента экономического сотрудничества главного внешнеполитического ведомства России подчеркнул: газ будет идти транзитом через украинское государство до тех пор, пока будут в силе подписанные с Киевом контракты.

Биричевский напомнил, что на данный момент соответствующий договор между украинским государством и российским энергетическим гигантом "Газпром" существует. Когда срок документа истечет, стороны начнут вести переговоры по поводу возможного продолжения сотрудничества.

В беседе с РИА "Новости" высокопоставленный дипломат особо подчеркнул, что наша страна никогда не задействует экономические вопросы в качестве инструментов давления на другие государства. Таким образом, если пролонгация контрактов окажется взаимовыгодной для обеих сторон, договор будет продлен.

Биричевский еще раз обозначил основную российскую позицию: "Северный поток" – это исключительно экономический проект, который не является элементом политической борьбы на международной арене.

Ранее стало известно, чтоСША намерены компенсировать Украине запуск "Северного потока – 2". Незалежная может получить свою встречную сделку до завершения строительства газопровода

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость252776
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После запуска трубы эти уё....ки будут сосать большой и очень толстый если рот раздерут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость252746
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надо дать такой транзит . как чемодан без ручки. на поддержание трубопровода ремонт обслуживание хватало . не рентабельный . чтоб в минуса уходили . пусть радуются
Гость252712
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А еще стоит добавить, что УкроГТС просто не проживет до переподписания. Бабло стригли, а в трубу ничего не вкладывали. та к не бывает! Да она или взорвется, или просто лопнет! ну а самый большой удар,-это невозможно будет п.издить! Ни Украине, ни ворью!!!
Гость242617
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А как было при Ющенко, газ воровали пока Россия не прикатила его транзит, а когда денежно бумажный вопрос переписали. При подаче газа Ющенко глазами хлопал, транзит начали а газ не идет - украина уже из труб газ выкачала и вентиля по перекрывала. А Европа в ту зиму мерзла...
Хохлы -дегенераты
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А зачем через нацистское недогосударство с ворами , убийцами и мародерами осуществлять транзит российского газа..Пусть патриоты в желтоблакитных сортирах вырабатывают газ и обеспечивают себя и Польшу.
Гость243366
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Бойтесь убогие.Поделом им когда остановят транзит.Надеюсь и уповаю,что так и будет.Холявщики,дормоеды,попрошайки.От этих особей уже даже их хозяева подустали.
Гость250863
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"пока будут в силе подписанные с Киевом контракты" надеюсь пролонгации не случится ни при каких раскладах, не может быть "взаимовыгодным" договор с существами, которые всячески тебе гадят
гость
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контракт закончится будет нужно будет другой контракт на наших условиях, не будет: дорогие братья какелы пошли на HUY, все хором, вприпрыжку.
Гость248175
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Они хотели получать прибыль от партнера, которому нагло гадили, призывали на гиляку, руководителя которого вон7ючее немытое стадо быдла всячески публично оскорбляли? Слабоумное население страны всячески аплодировало тупому ворью и црушным агентам в своем правительстве? Эти придурки без мозга чести и совести откровенно записались во враги своим собственным братьям ради поношенных кружевных трусов? И этот сброд еще и желал получать прибыль от своих врагов? Да пошли вы ..... дегенераты.
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