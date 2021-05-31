"Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной трубы "Северного потока-2"

"Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной трубы "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
"Академик Черский" тоже постепенно разгоняется

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" набрала хорошую скорость и значительно продвинулась в строительстве "Северного потока-2" в немецких водах. Если темпы работ сохранятся, то уже на этой неделе одна из двух труб газопровода будет полностью готова.

Еще четыре с небольшим километра – и все участки нити В "Северного потока-2" будут полностью состыкованы. В последнее время "Фортуна" работает с опережением графика. Набрать скорость ей позволило мелководье: на датском участке Балтийского моря довольно глубоко, поэтому там баржа с якорным позиционированием продвигалась медленно. В немецкой экономической зоне глубина по маршруту "СП-2" не превышает 25 м, поэтому "Фортуне" удавалось за день укладывать по 700-800 метров труб, а за последние сутки она и вовсе прошла 1000 м, передает EADaily со ссылкой на данные навигационных порталов.

Таким образом "Фортуна" может скоро завершить строительство одной нити газопровода и отправиться на помощь "Академику Черскому", который укладывает вторую нить "Северного потока-2". Сейчас "Черский" работает в датской экономической зоне. Долгое время он по неизвестным причинам продвигался крайне медленно: за месяц всего на 10 км из оставшихся 85 км.

Но, по сведениям Rusonline.org, судно, наконец-то, стало выходить на ожидаемые от него показатели. Так, 29 мая он прошел 600 м, а 30 мая продвинулся на 700 м, что стало для него рекордом на данном проекте.

Ожидается, что строительство "Северного потока-2" завершится в сентябре. Ранее Польша потребовала от Германии компенсацию за реализацию проекта. В Варшаве считают, что российский газопровод угрожает ее безопасности, а противостоять опасности ей приходится в одиночку после решения Белого дома отказаться от части санкций против "СП-2".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость 443311
Пожаловаться Ответить
Гость252760
Мнея удивляет это маниакальное упорство хохлодебилов, которые писая кипятком лезут на сайт чужого государства и пытаются объяснить жителям этого государства как у этих самых жителей все плохо. Лучше бы хохлы на себя посмотрели! Может быть даже бревно в своем глазу заметили.
Крымнашисты уже 7 лет вопят как Украина уже вот вот замерзнет, обонкротится , погибнет . Какое у нее правительство нехорошие, как украинцы плохо живут. При этом ботоксное Пу финансирует войну на Донбасе. Крымнашисты, смотрите на свою страну!
Гость239807
Пожаловаться Ответить
Гость252740
А на какие шиши остальные отрасли поднимать?
А на какие раньше поднимали, когда не было ни газопроводов, ни нефтепроводов? Вот именно, что шишы! Резаная бумага, которая ничего не стоит , но, все вложились и бояться пукнуть, чтобы не остаться ни с чем.
Гость252746
Пожаловаться Ответить
что значит труба укрожает безопасности Польше . может положить ПОСЕЙДОМ им под берег. чтоб успокоились
Гость247077
Пожаловаться Ответить
Перепчёлка
да что говорить, вон даже президент-«убийца» Путин настырно всем уши прожужжал об этом каком-то там кэшбэке, короче, отправилась в самый большой супермаркет и когда пришла начала просить: «Ну откэшбэчте меня до самой моей маточки, чтобы моя маточка аж визжала от страсти, чтобы все уголочки моей маточки были зацелованы, чтобы мне аж пищать и кричать как хотелось бы, ну откэшбэчте меня по самые помидоры, искусно, интересно, не тривиально и не примитивно, а с чувством, с любовью!»,
Шизофрения - хроническое психическое заболевание, для которого характерно нарушение единства процессов мышления, при относительно сохранном интеллекте, что сочетается со значительным эмоциональным обеднением и снижением воли. Нередко присоединяются галлюцинаторные и бредовые расстройства.
Одним из основных признаков шизофрении является несвязанная речь, смысл которой понятен только больному.
Гость252760
Пожаловаться Ответить
Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
Мнея удивляет это маниакальное упорство хохлодебилов, которые писая кипятком лезут на сайт чужого государства и пытаются объяснить жителям этого государства как у этих самых жителей все плохо. Лучше бы хохлы на себя посмотрели! Может быть даже бревно в своем глазу заметили.
Гость252720
Пожаловаться Ответить
Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
Вот она, хохлячья натура во всей красе: А мне?
Государство, дети, образование, медицина, дороги, наука, развитие, инфраструктура - все это ватное, стадное, для рашкодебилов и терпил.
Самостийному и незалежному этого "ничого не треба". Ему тильки в кармашек дай, дай, дай. Утащить в схрон и там закопать.
Теперь в хохляндии нет дорог, медицины, образования, науки, инфраструктуры, флота, сала и вообще ничего. Но они все удивляются, как так в России живут и всех на три буквы посылают. Деградация хохлов просто на глазах происходит.
Гость252760
Пожаловаться Ответить
Перепчёлка
да что говорить, вон даже президент-«убийца» Путин настырно всем уши прожужжал об этом каком-то там кэшбэке, короче, отправилась в самый большой супермаркет и когда пришла начала просить: «Ну откэшбэчте меня до самой моей маточки, чтобы моя маточка аж визжала от страсти, чтобы все уголочки моей маточки были зацелованы, чтобы мне аж пищать и кричать как хотелось бы, ну откэшбэчте меня по самые помидоры, искусно, интересно, не тривиально и не примитивно, а с чувством, с любовью!»,
"Остапа несло!" Срочно санитаров в палату номер 6 со смирительной рубашкой! У пациента агрессивный истерический припадок.Возможны укусы.
Гость252740
Пожаловаться Ответить
Гость239807
Оно, конечно, если что-то делать, то в обход хухлов. Но, я бы и первый поток закрыл. <цензура> нефиг отдавать ресурсы тем, кто мечтает , чтобы России не было вообще. Своим будущим поколениям надо оставить. Да, и нынешним не мешало бы проложить много куда.
А на какие шиши остальные отрасли поднимать?
гость
Пожаловаться Ответить
Гость249828 pidarok, давай тебя просто, как обычно, <цензура> gopu vyebem и ты бандерка успокоишься. Совсем подсел на анал каклушка. Пендосы негодяи.
Гость239807
Пожаловаться Ответить
Оно, конечно, если что-то делать, то в обход хухлов. Но, я бы и первый поток закрыл. <цензура> нефиг отдавать ресурсы тем, кто мечтает , чтобы России не было вообще. Своим будущим поколениям надо оставить. Да, и нынешним не мешало бы проложить много куда.
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей