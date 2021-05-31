Названы первые жертвы отключения России от SWIFT

Названы первые жертвы отключения России от SWIFT
Фото: imagebroker/ Giuseppe Graziano/ www.globallookpress.com
Аналогов международной системе платежных переводов в глобальном плане не будет в ближайшие годы

Банки и предприятия, а не граждане страны, первыми окажутся под ударом в случае отключения России от платежной системы SWIFT. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов в интервью "Известиям".

Он напомнил, что SWIFT – это система-координатор для межбанковских расчетов, следовательно ее отключение приведет к значительным потерям в сфере финансовых потоков. Прежде всего оно ударит по экспортным возможностям экономики страны, что почувствует не только промышленность, но и инвестиционный блок, где ощутимо усложнится процесс привлечения иностранного капитала.

"Событие подобного масштаба трудно назвать рядовым. Это существенная проблема, которая может свалить курс рубля в крутое пике. Рассуждать о последствиях можно долго, перечисляя все невзгоды, но если сказать кратко, то от отключения страна не выигрывает, а восстановление может затянуться ни на одно десятилетие", – утверждает специалист.

Чтобы предотвратить последствия потенциального отключения от SWIFT, в стране необходимо создать такую же систему межбанковской передачи данных. Однако для этого нужна соответствующая инфраструктура, механизмы правового и технического взаимодействия – это "только верхушка айсберга", подчеркнул Ферапонтов.

Создание внутри государства системы-аналога, которая будет обслуживать страну или группы стран, – единственный способстать SWIFT-независимыми и обезопасить себя от угроз отключения от этой системы, указал эксперт.

При этом он полагает, что в ближайшие годы в глобальном плане вряд ли удастся создать ей аналог.

Напомним, ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном брифинге с португальским коллегой Аугушту Силвой в очередной раз говорил о планах Брюсселя отключить Россию от SWIFT. Министр назвал Евросоюз ненадежным партнером и заявил о готовности Москвы к подобному шагу.

По его словам, недавно на заседании межправительственного совета ЕАЭС также обсуждалась тема более плотного использования нацвалют в расчетах стран-участник объединения, чтобы "не зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют США на протяжении многих лет".

До этого, в конце апреля текущего года, Лавров уже комментировал угрозы ЕС ввести новые санкции, в частности, отключить нашу страну от международной финансовой системы. Тогда шеф отечественной дипломатии сообщил, что в РФ создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Дмитрий
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Чушь, уже по заголовку.
Виктор Костоправ
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Если последствия настолько ужасны, как утверждает специалист, то отключение от СВИФТА скорее всего будет приравнено к объявлению войны. И тогда уже всем и тем кто отключал и тем кого отключили и тем кто даже не причастен придётся восстанавливаться многие десятилетия или тысячелетия. Ну и кому это надо? Помните, мы все в ответе за всех кого приучили к СВИФТУ!
Гость252698
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Гость 443311
Россия не надежный партнер.. зачем Европе этот пукинский газ ? Можно и в Норвегии покупать .
Покупайте. Свобода рынка.
Настоящий ОДЕССИТ
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Гавкают только хохлоебы, у которых много своего ГАЗА от пиндосовских бобов)
Гость 443311
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Гость253404
уроды западные, в ответ отключить им поставки нефти и газа, они не стесняются отключают от России все до чего ручонки шаловливые их дотягиваются, хватит РОССИИ корчить из себя надежного партнера надо бить по зубам!,
Россия не надежный партнер.. зачем Европе этот пукинский газ ? Можно и в Норвегии покупать .
Гость249301
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Все просто нужно гарантировать ядерный по Польше и захват Прибалтики и еще помощь Китаю по захвату Танваня, в случае отключения от системы или других подобных американских выкрутасов. Пускай потом выкручиваются как хотят но удар по Польше обязательно и 100%. Вот тогда то и посмотрим какие такие яйца у американцев стальные или обычные.
Гость253440
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Гость244140
UTRO агент ЦРУ тихо гадит.
Гость244140, сочувствую: повсюду у вас агенты ЦРУ.
Гость253440
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Вот видите, простые граждане России от отключения SWIFTа не пострадают - пострадают только банки и финансово-промышленные группы (читай-"кооператив Озеро"). Может, американцам спасибо надо сказать за то, что они раскурочат путинский олигархат?
Гость253404
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уроды западные, в ответ отключить им поставки нефти и газа, они не стесняются отключают от России все до чего ручонки шаловливые их дотягиваются, хватит РОССИИ корчить из себя надежного партнера надо бить по зубам!,
Гость244140
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UTRO агент ЦРУ тихо гадит.
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