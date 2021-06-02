Обогнали Великобританию: в России резко дорожает жилье

Квадратные метры становятся все недоступнее для простых россиян

Цены на жилье в нашей стране растут, как на дрожжах. Россия может "похвастаться", что в этом вопросе уже обогнала Британию и Канаду.

Так, сейчас российское государство находится на девятом месте в рейтинге стран с самыми высокими темпами роста стоимости квадратных метров. Всего за год цены подскочили на 11,1%.

При этом в 2020-м году наша страна находилась только на 15 месте в этом "хит-параде". Такие подсчеты предоставили исследователи организации Knight Frank, пишет "Форбс".

В текущем году Россия вырвалась вперед и опередила ряд западных государств. Аналитики объясняют это льготным ипотечным кредитованием, которое привело к резкому росту спроса и цен на рынке недвижимости, отмечает URA.RU.

К слову, недавно стало известно, что россиян планируют лишить минимальной ставки по льготной ипотеке.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей