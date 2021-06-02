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Цены на жилье в нашей стране растут, как на дрожжах. Россия может "похвастаться", что в этом вопросе уже обогнала Британию и Канаду.
Так, сейчас российское государство находится на девятом месте в рейтинге стран с самыми высокими темпами роста стоимости квадратных метров. Всего за год цены подскочили на 11,1%.
При этом в 2020-м году наша страна находилась только на 15 месте в этом "хит-параде". Такие подсчеты предоставили исследователи организации Knight Frank, пишет "Форбс".
В текущем году Россия вырвалась вперед и опередила ряд западных государств. Аналитики объясняют это льготным ипотечным кредитованием, которое привело к резкому росту спроса и цен на рынке недвижимости, отмечает URA.RU.
К слову, недавно стало известно, что россиян планируют лишить минимальной ставки по льготной ипотеке.
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