РФ уже работает над подачей газа в Германию

Объекты газовой магистрали "Северный поток – 2" начнут работать в тестовом режиме уже в начале текущего месяца. Речь идет об инфраструктуре в Ленинградской области, о чем заявил сегодня, 2 июня, глава региона Александр Дрозденко, выступая на бизнес-форуме "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании".

Как отметил губернатор Ленинградской области, днем ранее профильные ведомства проинспектировали российские объекты, построенные в регионе. Так, уже через несколько дней инфраструктура в Кингисеппском районе, относящаяся к "Северному потоку – 2", заработает в тестовом формате, передает агентство Regnum.

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает укладку двух газовых нитей суммарной мощностью транзита в 55 млрд кубов в год. Маршрут проходит от российского побережья в водах Балтийского моря до ФРГ. Работы над проектом уже находятся на завершающей стадии. 23 мая трубоукладчик "Фортуна" приступил к возобновлению строительства газовой магистрали в водах Германии.

Днем ранее сообщалось, что представители компании по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe написали заявление в федеральный регулятор с требованием лишить участников проекта разрешения на строительство газопровода. Авторы инициативы утверждают, что необходимо добиться временной приостановки работ для проверки соответствия "Северного потока – 2" "климатическим целям".

В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поприветствовал решение Соединенных Штатов отказаться от санкционного давления в отношении участников "Северного потока – 2".