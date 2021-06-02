В России объявили о тестовом запуске "Северного потока - 2"

В России объявили о тестовом запуске "Северного потока - 2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
РФ уже работает над подачей газа в Германию

Объекты газовой магистрали "Северный поток – 2" начнут работать в тестовом режиме уже в начале текущего месяца. Речь идет об инфраструктуре в Ленинградской области, о чем заявил сегодня, 2 июня, глава региона Александр Дрозденко, выступая на бизнес-форуме "День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании".

Как отметил губернатор Ленинградской области, днем ранее профильные ведомства проинспектировали российские объекты, построенные в регионе. Так, уже через несколько дней инфраструктура в Кингисеппском районе, относящаяся к "Северному потоку – 2", заработает в тестовом формате, передает агентство Regnum.

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает укладку двух газовых нитей суммарной мощностью транзита в 55 млрд кубов в год. Маршрут проходит от российского побережья в водах Балтийского моря до ФРГ. Работы над проектом уже находятся на завершающей стадии. 23 мая трубоукладчик "Фортуна" приступил к возобновлению строительства газовой магистрали в водах Германии.

Днем ранее сообщалось, что представители компании по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe написали заявление в федеральный регулятор с требованием лишить участников проекта разрешения на строительство газопровода. Авторы инициативы утверждают, что необходимо добиться временной приостановки работ для проверки соответствия "Северного потока – 2" "климатическим целям".

В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин поприветствовал решение Соединенных Штатов отказаться от санкционного давления в отношении участников "Северного потока – 2". 

Егор МАЛКОВ

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Гость.
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Продам бандера-гомосека, анального раба отзывается на Мишка, делает все, жрет только навоз. Цена 3 цента, торг!
гость
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Николай с тобой гомодрил очковый хочет связаться батальон пендосов, ты им обещал групповуху на всю неделю. Ответь друзьям своим, петушок.
Николай
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Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком . Путин уже не раз показывал, что иметь с ним дело очень неприятно. Он уже отключал газ . Зачем с этим urodom опять связываться ?
Мишка
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гость
Гость248311 как петуху мощно вдули,четверо как минимум сразу! Закукарекал бедолага.
Так как насчёт ОПЫТА??? похоже тебе это ведомо, как никому!
Мишка
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гость
Гость248311 как петуху мощно вдули,четверо как минимум сразу! Закукарекал бедолага.
Вас так в школе учат, или ты опыт имеешь? Выскажись на ВЕЛИКОМ РУССКОМ 👅!
Гость243557
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Гость248311
не будет вашего потока. ну не будет.
к этому готовы все, в том числе и залупутин.
баюбло распилили, газопровод не нужен
Это тебя дебила не будет! А газопровод СП -2 будет!
Гость248311
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ГостьIvan
Как не будет? Мы живём в Германии и нам нужен русский газ.
Перестанте нас пугать.
будете покупвть наш
ГостьIvan
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Гость248311
не будет вашего потока. ну не будет.
к этому готовы все, в том числе и залупутин.
баюбло распилили, газопровод не нужен
Как не будет? Мы живём в Германии и нам нужен русский газ.
Перестанте нас пугать.
Гость248311
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не будет вашего потока. ну не будет.
к этому готовы все, в том числе и залупутин.
баюбло распилили, газопровод не нужен
гость
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Гость248311 как петуху мощно вдули,четверо как минимум сразу! Закукарекал бедолага.
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