"Северный поток-2" вышел на финальную стадию строительства – Новак

"Северный поток-2" вышел на финальную стадию строительства – Новак
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
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Газопровод может быть готов уже к концу текущего года

Несмотря на всю агрессивную риторику вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2" и бесконечные попытки сорвать реализацию проекта, возведение трубопровода уверенно приближается к завершающему этапу. Газопровод может быть достроен уже в этом году.

Таким обнадеживающим прогнозом поделился заместитель председателя российского правительства Александр Новак. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что полугода вполне должно хватить для завершения всех строительных работ на "Северном потоке". Таким образом, уже в 2022-м году Россия сможет похвастаться, что успешно справилась с задачей напрямую соединить газопроводом нашу страну и Германию.

Вице-премьер также особо отметил, что несмотря на все перипетии и провокации со стороны ряда зарубежных недоброжелателей, строительство газовой магистрали не прекратили. Оператор трубопровода, а также задействованные в реализации проекта организации продолжают трудиться над возведением "Потока".

По словам зампредседателя правительства РФ, специалистам осталось проложить порядка 100 километров труб, пишет РИА "Новости". При этом на окончательную дату завершения строительства могут оказать влияние различные факторы, в том числе, технические и погодные. Однако сомнений в скорой достройке магистрали ни у кого нет.

Ранее стало известно, что немецкие экологи придумали новую уловку для остановки строительства газопровода. Несмотря ни на что, иностранцы пытаются вставить палки в колеса нашему проекту.

Ольга ФЕДОРОВА

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игорь
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Гость245492
Колян, у российской верхушки и немцев большой совместный гешефт. Политическую задачу Путина прекратить транзит газа через Украину немцы завалили. Песков сказал намедни, что даже после окончания пятилетнего контракта с Украиной транзит будет продолжаться. Германия разрешит ввод СП-2 в эксплуатацию только при условии продолжения транзита через Украину. Это при том, что СП-2 убыточный проект, который не окупится даже через 50 лет.
да не нужны им не трубы вообще ни газ))
о чем речь
у них же ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК- они себе бабло печатают
значит все те проекты лишь завеса от чего лишь?
завеса на то чтобы напечатанные деньги спрятать в других странах и жить там препеваючи
а все заводы и фабрики и трубы - это для быдла лишь чтобы про Экономику читали а не задавались целью про 17 год прошлого столетия Сместить их и другим усесться на трон- как сделали большевики
вот весь принцип любых обществ
Гость245492
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Николай
Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
Колян, у российской верхушки и немцев большой совместный гешефт. Политическую задачу Путина прекратить транзит газа через Украину немцы завалили. Песков сказал намедни, что даже после окончания пятилетнего контракта с Украиной транзит будет продолжаться. Германия разрешит ввод СП-2 в эксплуатацию только при условии продолжения транзита через Украину. Это при том, что СП-2 убыточный проект, который не окупится даже через 50 лет.
Гость248311
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гость
Гость254483 чёй то за всю историю только одни татаро-монголы смогли заставить, больше не смог ни кто, попец порвали, заставляки.
чеченцы еще вас не плохо поимели.
до сих пор имеют кстати.
Гость248311
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он уже года полтора как "выходит на финальную стадию"
игорь
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Николай
Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
как не понятно?
или прикалываешься
это же хороший способ свое наворованное европейцам спрятать в ту трубу))
государства для того и организовались чтобы одни воры прятали в других государствах наворованное у себя))
Гость255051
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Николай
Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
колюшка,так и напиши немцам или на деревню дедушке - не покупайте мол у россии газ (и все остальное) покупайте у нас,кастрюль,вы мол напердите сколько нужно немцам,зачем ты долбодятел здесь это накарябал?
Гость254759
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Николай
Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
когда и кому?хохлам за кражу нашего газа,кто ещё?
Гость254483
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Николай
Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
Интересно это как он шантажировал Европу? Давай как я тебе напомню. Хохлы перестали платить за газ, которым они сами потребляли. Хотели чтобы им в разы дешевле чем Европе он доставался + Россия должна была платить значительно больше за транзит. РФ не пошла на подобные уступки и начала подавать газ в том объёме, который законтрактован Европой. Но хохлы продолжали воровать и до Европы доходило значительно меньше положенного. Вспомни все эти истории. Также хохлы отключали транзит требуя увеличения стоимости прокачки. Так кто ненадёжный партнёр? )))
гость
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Николай ты очень хороший партнер! Что спереди что сзади, что одновременно. Король прямо среди такого рода партнеров.
Николай
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Непонятно зачем немцы связываются с этим потоком. Путин уже не раз показывал какой он плохой партнер . Сколько раз он уже шантажировал европу отключением газа. И опять он лезет в Европу со своим газом.
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