Газопровод может быть готов уже к концу текущего года

Несмотря на всю агрессивную риторику вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2" и бесконечные попытки сорвать реализацию проекта, возведение трубопровода уверенно приближается к завершающему этапу. Газопровод может быть достроен уже в этом году.



Таким обнадеживающим прогнозом поделился заместитель председателя российского правительства Александр Новак. Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что полугода вполне должно хватить для завершения всех строительных работ на "Северном потоке". Таким образом, уже в 2022-м году Россия сможет похвастаться, что успешно справилась с задачей напрямую соединить газопроводом нашу страну и Германию.

Вице-премьер также особо отметил, что несмотря на все перипетии и провокации со стороны ряда зарубежных недоброжелателей, строительство газовой магистрали не прекратили. Оператор трубопровода, а также задействованные в реализации проекта организации продолжают трудиться над возведением "Потока".

По словам зампредседателя правительства РФ, специалистам осталось проложить порядка 100 километров труб, пишет РИА "Новости". При этом на окончательную дату завершения строительства могут оказать влияние различные факторы, в том числе, технические и погодные. Однако сомнений в скорой достройке магистрали ни у кого нет.

Ранее стало известно, что немецкие экологи придумали новую уловку для остановки строительства газопровода. Несмотря ни на что, иностранцы пытаются вставить палки в колеса нашему проекту.