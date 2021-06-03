Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару

Опаснее инфляции: экономист предупредил о последствиях нового решения Минфина по доллару
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Россия вступила в период еще большей нестабильности, считает профессор

Решение Министерства финансов по обнулению доли активов доллара в Фонде национального благосостояния может привести к неприятным последствиям, которые будут опаснее инфляции. Такое мнение выразил в беседе со СМИ замглавы Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер.

Специалист указал на то, что политика Минфина может спровоцировать ситуацию, которую будет тяжело контролировать. Речь идет в некоторой степени о "раскачивании лодки" финансовой системы государства – если страна отказывается от доллара в ФНБ, то структура самого фондового рынка претерпевает серьезные изменения.

Клеймер исходит из того, что для устойчивости Фонд необходимо диверсифицировать – таким образом ФНБ сможет избежать нестабильности в период изменения конъюнктуры. Доллар же в какой-то степени был элементом системы фонды. А отказ от него, скорее всего, приведет к тому, что роль американской валюты в качестве платежного средства будет снижена.

Вместе с тем профессор не исключает, что политика Минфина может положить начало "уходу" доллара в тень – можно вспомнить советскую эпоху, когда американскую валюту кто-то копил тайком.

"Такого рода действия довольно резко влияют на рынок. Мне кажется, что сейчас мы вступаем в период еще большей турбулентности. От советов гражданам я воздержусь", – высказался Клеймер.

По словам экономиста, трудно дать конкретный прогноз по сложившейся ситуации: неизвестно, куда "качнет" россиян. Политические причины указанных мер, безусловно, имеются, считает профессор. Однако экономических поводов для исключения доллара из валютной корзины не было, о чем Клеймер заявил в интервью News.ru.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что стоимость доллара может "взлететь" за порог в 125 рублей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость248311
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Гость242773
А Вам не кажется, что... само название "ФНБ" принимает уже издевательский характер.
конечно, <цензура> оттуда уже все спiздили
Гость242773
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А Вам не кажется, что... само название "ФНБ" принимает уже издевательский характер.
Гость248311
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Гость254483
Увеличивают долю золота и долю Евро. Юань если и увеличивается, то не существенно. Перед тем как писать, проверяй информацию.
Доля Юаня растет. это называется вредительство.
Гость254483
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Гость248311
раша увеличивает долю юаня. не дебилы ли а ?
или это вредительство намеренное.
Увеличивают долю золота и долю Евро. Юань если и увеличивается, то не существенно. Перед тем как писать, проверяй информацию.
Гость248311
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раша увеличивает долю юаня. не дебилы ли а ?
или это вредительство намеренное.
Гость254483
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Хрень полную несёт. Сейчас государство на ровне с обычными гражданами подпитывает доллар своими закупками. Как может взлететь цена за доллар если один из покупателей перестанет его закупать. Какая на хрен тень, никто не планирует запрещать работу с баксом. Если этот деятель ещё и работает в структурах РАН, то гнать его от туда за безграмотность.
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