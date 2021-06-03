Дания запретила Польше строить Baltic Pipe для доставки газа не из России

Дания запретила Польше строить Baltic Pipe для доставки газа не из России
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балтийская труба угрожает летучим мышам и беспокоит мушловок

Атака экологов осуществляется не только в отношении немецко-российского газопровода "Северный поток-2". Сегодня стало известно, об отзыве Копенгагена разрешения на строительство польско-норвежской магистрали Baltic Pipe по решению Апелляционного совета по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании. Об этом сообщает оператор транспортной системы Королевства Energinet.

Данная газовая труба должна быть проложена от месторождений Норвегии в Польшу, чтобы доставлять сырье альтернативное российскому.

Отмечается, что экологическое разрешение на работы в датских водах выдано еще 12 июля 2019 года, однако 31 мая 2021-го Апелляционный совет аннулировал его из-за недостаточного изучения вопроса защиты прав дикой природы во время стройки. Согласно тексту, датские экологи обеспокоены судьбой мушловок (орешниковая соня), лесных мышовок и летучих мышей.

Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг считает, что такой проект, как Baltic Pipe "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба. По словам топ-менеджера, компания занималась вопросами по защите животных.

"Но сейчас Апелляционный совет говорит, что все эти меры должны были быть проработаны еще до выдачи экологического разрешения", – сокрушается Краг.

Прокладка труб уже ведется, однако теперь работы придется заморозить на неопределенный срок.

Варшава планировала с помощью газопровода Baltic Pipe отказаться от контракта на закупку у Москвы российского сырья, заменив его топливом из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ). Трубу должны были проложить к 2022 году.

Ранее мы писали, что суда проекта Baltic Pipe с марта изучают геолокацию в Балтийском море, а в апреле они временно покинули зону достройки "СП-2" у берегов Борнхольма, чтобы не обострять ситуацию после ряда инцидентов на нашей стройке.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость244997
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Гиена Европы, учись у бандерлогов.
Гость242773
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Как произнес по тв (совсем недавно) один из перспективных политиков РФ: "Кто только эту Польшу не имел")))))
гость
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По ходу радужным экодебилам не только пендосы теперь отстёгивают.Кого то взъе6ла игра в одни ворота.Стоите раком пшеки, шептунов пускайте.
Гость243118
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Поляков кинули, теперь они должны покупать только СПГ с молекулами свободы, а значит они будут просто супер демократическими гражданами мира.
Гость254483
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Тут многоходовка пиндосов. Европа должна как можно больше покупать пиндоского СПГ. Зачем в Восточной Европе ещё один конкурент, плюс можно ещё сохранить транзит через хохлов, которых тоже хотят поддержать в рамках объёма потребления Польши. Но давать ей козыри для влияния на Европу за океаном не будут.
Гость248334
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Какой подарочек Дания поленьям подкинула, ай молодца, представляю как эти гиены польские выть начнут, привыкли другим гадить а тут им прикатило.
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