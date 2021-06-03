Балтийская труба угрожает летучим мышам и беспокоит мушловок

Атака экологов осуществляется не только в отношении немецко-российского газопровода "Северный поток-2". Сегодня стало известно, об отзыве Копенгагена разрешения на строительство польско-норвежской магистрали Baltic Pipe по решению Апелляционного совета по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании. Об этом сообщает оператор транспортной системы Королевства Energinet.



Данная газовая труба должна быть проложена от месторождений Норвегии в Польшу, чтобы доставлять сырье альтернативное российскому.

Отмечается, что экологическое разрешение на работы в датских водах выдано еще 12 июля 2019 года, однако 31 мая 2021-го Апелляционный совет аннулировал его из-за недостаточного изучения вопроса защиты прав дикой природы во время стройки. Согласно тексту, датские экологи обеспокоены судьбой мушловок (орешниковая соня), лесных мышовок и летучих мышей.

Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг считает, что такой проект, как Baltic Pipe "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба. По словам топ-менеджера, компания занималась вопросами по защите животных.



"Но сейчас Апелляционный совет говорит, что все эти меры должны были быть проработаны еще до выдачи экологического разрешения", – сокрушается Краг.

Прокладка труб уже ведется, однако теперь работы придется заморозить на неопределенный срок.

Варшава планировала с помощью газопровода Baltic Pipe отказаться от контракта на закупку у Москвы российского сырья, заменив его топливом из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ). Трубу должны были проложить к 2022 году.

Ранее мы писали, что суда проекта Baltic Pipe с марта изучают геолокацию в Балтийском море, а в апреле они временно покинули зону достройки "СП-2" у берегов Борнхольма, чтобы не обострять ситуацию после ряда инцидентов на нашей стройке.

