ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями

ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кубышка избавится от "американца", а вот гражданам торопиться не стоит

Эксперты Минфина решили отказаться от накоплений средств в Фонде нацблагосостояния в долларах. На этом фоне многие россияне задумались, не стоит ли им пойти по пути решения правительства и распродать все доллары от греха подальше. Однако, по мнению представителей экспертного сообщества, делать это не следует.

Опытный инвестор Александр Бахтин посоветовал согражданам держать порядка 30-40% в валюте. Его коллега Андрей Кочетков согласился, что решения Минфина не должны оказывать сильное влияние на личную стратегию накоплений.

Еще один эксперт в сфере инвестиций Андрей Верников напомнил, что по прогнозам специалистов, Россию ждет серьезный скачок инфляции. Такое положение дел обычно сопровождается судорожной скупкой дорогостоящих объектов (автомобилей и недвижимости), которые точно не прогорят, когда инфляция начнет пожирать деньги на счетах. На этом фоне цены подскочат, а рубль станет сдавать позиции. Так что избавляться от "американцев" на счетах пока не стоит.

Кочетков в беседе с корреспондентом РИА "Новости" также добавил, что прощаться с долларами и переходить на накопления в рублях можно будет тогда, когда деревянный снова приобретет инвестпривлекательность.

К слову, профессор Георгий Клеймер считает, что решение Минфина по ФНБ опаснее инфляции.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость255811
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Быдло опять поимеют. На сколько у вас терпелка сильная а ? Вас же дрючат не вынимая. Патриотично дрючат, скрепно и плядь православно
Феминистка-иноагентка, которая всё знает!
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Вот уж теперь-то наконец вся Путинская россия, наученная горьким опытом, отлично понимает, что если Путинский лжец и вор министр финансов Силуанов официально и публично всем заявляет, что доллар США – это «Мировое Зло», а у президента-«убийцы» Путина «кажный» день, когда он появляется в «телевизире» и твердит, что «кризис, как никогда раньше, невероятно быстро и успешно пройден, а рецессия и упадок полностью преодолены, экономика страны уже фактически восстановилась, а доходы и благосостояние в Путинской россии объективно неуклонно стабильно растут и вообще то пора бы уже всем начинать делитьс
Феминистка-иноагентка, которая всё знает!
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а у президента-«убийцы» Путина «кажный» день, когда он появляется в «телевизире» и твердит, что «кризис, как никогда раньше, невероятно быстро и успешно пройден, а рецессия и упадок полностью преодолены, экономика страны уже фактически восстановилась, а доходы и благосостояние в Путинской россии объективно неуклонно стабильно растут и вообще то пора бы уже всем начинать делиться с Путинской властью своими сверх-доходами, о которых Путину и правительству всё давно уже известно», «кажный» день у Путина перед встречей с Президентом США Джо Байденом намеченной на 16 июня в Женеве, почему-то от стр
Феминистка-иноагентка, которая всё знает!
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почему-то от страха трясутся руки и судорожно дёргаются ноги; очевидно от того, что наворованные в россии миллиарды долларов, вложенные в экономику США и вывезенные Путинским окружением, Ролдугиными, Абрамовичами, Роттенбергами, Вексельбергами и прочими Путинскими ворами совсем скоро по решению Конгресса США и Президента США Джо Байдена, по Международным Законам будут внезапно заблокированы и арестованы до тех пор пока Путинская россия окончательно не развалится, самоликвидируется и навсегда исчезнет с Карты Мира.
Гость255713
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Отнимите у гостя244140 витаминки, а то его штырит не по децки
Гость244140
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Уголовные дела Михаила Швыдкого? Но они на полках!
Гость244140
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Сотрудники Академии Госслужбы при Президенте РФ знают толк в тендерах?
Гость244140
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Гость244140
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