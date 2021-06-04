Президент РФ выступает на ПМЭФ

Владимир Путин приехал на Петербургский международный экономический форум. Глава РФ оценил состояние мировой и российской экономики после пандемии коронавируса.

Путин отметил, что спад в мировой экономике оказался самым большим за все время после Второй мировой войны. При этом глава государства заверил, что сейчас экономические показатели начали постепенно возвращаться к норме. Более того, рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов прошлого века, спрогнозировал Путин.

Владимир Владимирович затронул и тему строительства российского газопровода, вокруг которого не утихают ожесточенные споры. Успешно завершена укладка труб второй нитки "Северного потока – 2", поделился новостью президент. Об этом стало известно буквально два часа назад, добавил он. По словам Путина, "Газпром" готов заполнить голубым топливом газопровод.

Также глава государства обратил внимание на серьезный рост безработицы в нашей стране. Доходы населения упали, однако говорить о катастрофе в данной сфере нельзя.

Главнокомандующий поручил кабинету министров усилить программы помощи в поиске трудоустройства в тех субъектах, где уровень безработицы наиболее высок.

При этом Владимир Путин не считает, что все проблемы в российской экономике вызваны ситуацией с коронавирусным кризисом. Многие из трудностей носят структурный характер.

Глава страны подчеркнул, что на данном этапе государству удалось стабилизировать ситуацию – сейчас российская экономика и рынок труда приближаются к докризисному уровню.

При этом власти продолжат поддерживать россиян, мечтающих обзавестись собственным жильем. Так, программа льготного ипотечного кредитования будет продлена еще на один год. Ставку утвердили на уровне 7%.

Воспользоваться этим предложением смогут также семьи с одним ребенком, если он появился на свет после 1 января 2018 года.

Президент также коснулся бизнеса. Так, президент выступил с предложением введения нового механизма по кредитованию малого и среднего предпринимательства. В рамках этой идеи лидер озвучил требования для бизнеса, напомнив о принципе открытости и прозрачности.

"Все чеки - через кассу, наем работников -"в белую", закупка товаров - тоже "в белую", через кассу", - озвучил глава РФ требования.

По словам Путина, государство планомерно двигается в направлении приватизации.

Российский лидер





Евгения Новостник, [04.06.21 15:01]

[Переслано из НТВ]

Путин назвал чушью, мифом и откровенным передергиванием разговоры, будто Россию не касаются проблемы изменения климата.





Elena Usova, [04.06.21 15:03]

взяла газпром.

Евгения Новостник, [04.06.21 15:03]

[Переслано из Карточный Домик: Россия]

❗️Россия заинтересована в борьбе с глобальным изменением климата - Путин #ПМЭФ

Евгения Новостник, [04.06.21 15:04]

[Переслано из RIA_Kremlinpool]

[ Видео ]

"Все чеки - через кассу, наем работников -"в белую", закупка товаров - тоже "в белую", через кассу", - озвучил Путин требования к бизнесу. Аудитория захлопала.

Евгения Новостник, [04.06.21 15:14]

[Переслано из РИА Новости]

Путин: надо двигаться в направлении приватизации и дальше, мы это делаем