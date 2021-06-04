Все прошло успешно

Укладка труб первой нитки "Северного потока – 2" завершилась. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил Владимир Путин.

Все прошло успешно, отметил президент России, передает РИА "Новости".

Глава государства прибыл на ПМЭФ в пятницу, 4 июня. Он выступает перед участниками и говорит состоянии экономики России и мира после пандемии.