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Укладка труб первой нитки "Северного потока – 2" завершилась. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил Владимир Путин.
Все прошло успешно, отметил президент России, передает РИА "Новости".
Глава государства прибыл на ПМЭФ в пятницу, 4 июня. Он выступает перед участниками и говорит состоянии экономики России и мира после пандемии.
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