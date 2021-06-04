Акции "Газпрома" после слов Путина о "Северном потоке-2" обновили максимум с 2008

Глава государства сообщил, что Москва и дальше готова реализовывать с иностранными партнерами подобные проекты

После заявлений президента РФ Владимира Путина о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2" цена акций "Газпрома" днем в пятницу, 4 июня, взлетела и обновила максимумы с 2008 года.

На Московской бирже ценные бумаги российского монополиста выросли к 14:41 мск до 274,25 рубля (+1%), максимум сделок составил 274,59 руб., передает "Интерфакс".

Напомним, ранее сегодня глава государства, во время вступительной речи на пленарном заседании ПМЭФ сообщил, что в пятницу завершена укладка труб по первой нитке "СП-2". По словам Путина, трубопроводная магистраль уже готова к заполнению газом.

Кроме того, Россия в дальнейшем будет реализовывать с иностранными партнерами такие проекты, как "Северный поток-2", добавил президент.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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