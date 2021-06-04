Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Для начала поставок газа в Европу по первой нитке "Северного потока – 2" нужно дней десять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Трансляцию его выступления ведет телеканал "Россия 24", в том числе на своей странице на ютуб-канале.

"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы – ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их – и все. Ну дней 10, наверное, потребуется", – заявил глава государства.

По его информации, вторая нитка "СП-2" будет уложена в течение 1,5-2 месяцев.

Президент подчеркнул, что немецко-российская балтийская магистраль не несет никаких страновых рисков, а газ по новой трубе будет для конечного потребителя дешевле, чем тот, который идет через страны-транзитеры. Поскольку поставщику не нужно платить за этот транзит и, в итоге, увеличить цену на сырье.

"Он ("Северный поток-2") просто экономически целесообразнее. Сто раз об этом сказали, и все равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее", – подчеркнул Путин.

Помимо этого, заметил глава государства, отечественное голубое топливо лучше с экологической точки зрения, т.к. самое чистое в мире.

Ранее в пятницу, 4 июня, стало известно, что после первого заявления Путина на Петербургском международном экономическом форуме о достройке сегодня одной нитки "СП-2", на Московской бирже тут же взлетели акции "Газпрома", обновив рекорд с 2008 года.

