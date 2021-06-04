Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"
Фото: kremlin.ru
Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Для начала поставок газа в Европу по первой нитке "Северного потока – 2" нужно дней десять. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. Трансляцию его выступления ведет телеканал "Россия 24", в том числе на своей странице на ютуб-канале.

"Сейчас несколько дней нужно для того, чтобы две трубы подошли друг к другу, линейная работа закончена. Теперь с двух сторон нужно приподнять эти трубы – ту, которая пришла с немецкого берега, с российского берега, сварить их – и все. Ну дней 10, наверное, потребуется", – заявил глава государства.

По его информации, вторая нитка "СП-2" будет уложена в течение 1,5-2 месяцев.


Президент подчеркнул, что немецко-российская балтийская магистраль не несет никаких страновых рисков, а газ по новой     трубе будет для конечного потребителя дешевле, чем тот, который идет через страны-транзитеры. Поскольку поставщику не нужно платить за этот транзит и, в итоге, увеличить цену на сырье.

"Он ("Северный поток-2") просто экономически целесообразнее. Сто раз об этом сказали, и все равно какая-то пропаганда дурная забивает людям головы о том, что это какая-то политика здесь, обход кого-то и так далее", – подчеркнул Путин.

Помимо этого, заметил глава государства, отечественное голубое топливо лучше с экологической точки зрения, т.к. самое чистое в мире.

Ранее в пятницу, 4 июня, стало известно, что после первого заявления Путина на Петербургском международном экономическом форуме о достройке сегодня одной нитки "СП-2", на Московской бирже тут же взлетели акции "Газпрома", обновив рекорд с 2008 года.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость 267371
Пожаловаться Ответить
В Нидерландах например с нетерпением ждут окончания строительства, сейчас газ тут бешено стоит, свой который качают буквально под Гронинген (из за чего случаются землетрясения которые уничтожают архитектуру) уже на исходе. Не встречал лично кто бы был против, на пропаганду ведутся в основном либо отбитые радикалы которых практически нет, либо просто глупые люди. Журналисты сильно преувеличивают .
Гость255877
Пожаловаться Ответить
Путин о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить
гость
Пожаловаться Ответить
Гость255893 год тебя петуха в жёппу е66ать будут.
Гость255877
Пожаловаться Ответить
«Знарок не работает тренером. Вот и все». Тарасова — о причинах поражения сборной России на ЧМ по хоккею
Гость255877
Пожаловаться Ответить
Путин назвал загадкой причины для санкций США , странно, значит СВР и ГРУ и МИД не работают.
Гость255877
Пожаловаться Ответить
Слышал, что Барухи влили немалые средства в СП-2, Польшу "слили". На чьей стороне США в игре вокруг "Северного потока-2"
Гость255893
Пожаловаться Ответить
Упырь прямо размечтался! Еще год как будут согласовывать.
Гость255877
Пожаловаться Ответить
В строительстве газопровода никогда не сомневались «здравомыслящие люди».
Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом. По её словам, Европе «очень нужен газ».
1
новости партнеров
По теме

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Москва является основной целью зарубежных недругов

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей