Местные жители затаили обиду на американских коллег

Жители Польши прокомментировали новость о приостановке строительства газопровода Baltic Pipe. В публикации местного издания утверждается, что проект пострадал из-за крупномасштабной геополитической игры.

Так, обозреватель польского издания wPolityce Яцек Карновский утверждает, что Соединенные Штаты отказали Варшаве в строительстве, в то время как Германия с Россией добились "американского разрешения" на укладку "Северного потока – 2".

Автор считает, что Польше устроили "явную ловушку" – обозреватель связал это с неким единым хитросплетением в виде прихода Байдена к власти и "формирования новых сил в геополитике".

Карновский при этом задается вопросом о том, каковы цели этой операции по отношению к Польше, и сам же утверждает, что "пока что сказать сложно". Тем не менее, делает неожиданный вывод автор, для Варшавы "готовят ловушку".

В комментариях под новостью многие читатели раскритиковали датские власти за отзыв разрешения на укладку Baltic Pipe. Местные жители уверены, что дело не в экологии, а в политических причинах.

"Пора задуматься о смене союзников и внешней политики", "А кто-то осторожный даже писал, что Штаты – крайне плохой и ненадежный союзник. Мы у них покупаем металла на миллиарды, хотя рубильник остался в Вашингтоне", "С этого начинается раздел нашей страны", – пишут в комментариях под новостью пользователи.

Напомним, проект Baltic Pipe предполагает строительство магистрали, проходящей от Норвегии в Польшу, для доставки альтернативного российскому газа. Несколькими днями ранее Дания приняла решение об отзыве соответствующего разрешения, заявив о том, что вопрос защиты природы в рамках строительства газопровода пока не изучен.