Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Суда направлялись к острову Борнхольм

Шесть яхт нарушили 4 июня охранную зону "Академика Черского", который занимается укладкой газового трубопровода "Северный поток – 2" в водах Дании. Известно, что суда направлялись из портов Польши к Борнхольму.

Речь идет о яхтах, которые шли под британским и польским флагами.  Примерно в 11:00 по МСК Harry, Mio Prtofino, Bindi, Ulysses, Mirjam, Sunsail 4016 и Jasand выдвинулись из Щецина, Свиноуйсьце и Колобжега, а позднее собрались группой и стали держать курс на Борнхольм.

На пути маршрута яхт оказался "Черский", строящий в водах Дании нить А. При этом Копенгаген установил вокруг корабля охранную зону площадью в 3,8 километра. Однако пять яхт проигнорировали предупреждения морского ведомства Дании, приблизившись к укладчику на 700 метров, о чем сообщает EADaily, ссылаясь на данные портала Marinetraffic.

Как отмечает источник, охранную зону укладчика обеспечивал корабль снабжения Ossoy, который плавает под флагом Либерии. Судно держало параллельный курс, обеспечивая таким образом безопасность трубоукладчика.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Польша устраивает провокации в отношении участников строительства "Северного потока – 2" в водах Дании, провоцируя Москву на отправку кораблей Военно-морского флота России.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, что до начала поставок газа по первой нити "Северного потока – 2" осталось порядка десяти дней. Работы по второй нити будут завершены уже через два месяца.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость256585
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Трон
Это очередной политический проект, обречённый на провал. Если в Восточной Европе возникнут проблемы с поставкой газа, натовский союзник Германия перестанет покупать газ у России...
Вымерзнут.
Гость256504
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Трон
Это очередной политический проект, обречённый на провал. Если в Восточной Европе возникнут проблемы с поставкой газа, натовский союзник Германия перестанет покупать газ у России...
У Кличко учился?
Гость256502
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польша и литва-это две самые вонючие ничего из себя не представляющие нации...
гость
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Трон если у пендосов будут проблемы с гомосеками тебя долбень будут пердолить в разы чаще. Чисто гомосячий проект.
Гость255836
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Это уже бесилово поленьев что строительство их трубопровода таже Дания заблокировала, а ведь им так хотелось нагадить России да и подозреваю Германии тоже.
Гость255992
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Трон
Это очередной политический проект, обречённый на провал. Если в Восточной Европе возникнут проблемы с поставкой газа, натовский союзник Германия перестанет покупать газ у России...
И топить свои квартиры будут кизяками по примеру хохлов?
Трон
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Это очередной политический проект, обречённый на провал. Если в Восточной Европе возникнут проблемы с поставкой газа, натовский союзник Германия перестанет покупать газ у России...
Польшу слили
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Сначала нож в спину от своего главного союзника США, который попросту перестал бороться против постройки российского газопровода «Северный поток-2», а теперь и новая беда – Дания отозвала разрешение на строительство газопровода «Baltic pipe», по экологическим мотивам Ну как говорится - Не рой другому яму, сам в нее попадешь.
гость
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Они и хотели что бы их потопили :-)
Гость256175
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Почему их не потопили? Доколе ...
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Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

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