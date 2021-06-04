Суда направлялись к острову Борнхольм

Шесть яхт нарушили 4 июня охранную зону "Академика Черского", который занимается укладкой газового трубопровода "Северный поток – 2" в водах Дании. Известно, что суда направлялись из портов Польши к Борнхольму.

Речь идет о яхтах, которые шли под британским и польским флагами. Примерно в 11:00 по МСК Harry, Mio Prtofino, Bindi, Ulysses, Mirjam, Sunsail 4016 и Jasand выдвинулись из Щецина, Свиноуйсьце и Колобжега, а позднее собрались группой и стали держать курс на Борнхольм.

На пути маршрута яхт оказался "Черский", строящий в водах Дании нить А. При этом Копенгаген установил вокруг корабля охранную зону площадью в 3,8 километра. Однако пять яхт проигнорировали предупреждения морского ведомства Дании, приблизившись к укладчику на 700 метров, о чем сообщает EADaily, ссылаясь на данные портала Marinetraffic.

Как отмечает источник, охранную зону укладчика обеспечивал корабль снабжения Ossoy, который плавает под флагом Либерии. Судно держало параллельный курс, обеспечивая таким образом безопасность трубоукладчика.

Ранее эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Польша устраивает провокации в отношении участников строительства "Северного потока – 2" в водах Дании, провоцируя Москву на отправку кораблей Военно-морского флота России.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума, что до начала поставок газа по первой нити "Северного потока – 2" осталось порядка десяти дней. Работы по второй нити будут завершены уже через два месяца.