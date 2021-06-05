В нашей стране такого производства этого ингредиента нет

России приходится закупать зарубежные яйца для вакцин, это касается и препаратов против инфекции из Китая. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как поведал чиновник, чтобы производить качественные препараты нужны яйца куриц, которые свободны от патогенной микрофлоры. Однако в России попросту нет мест, где бы производили подобный продукт.

Данкверт пояснил в разговоре с РБК, что такие яйца нужны не только для вакцины против коронавируса. Их применяют, например, и для создания препаратов против гриппа. Глава ведомства считает, что России необходимо заняться этим вопросом, потому речь идет о стратегически важном моменте.

Впрочем, профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский опроверг слова Данкверта радиостанции "Говорит Москва". По его словам, яйца не применяют для создания вакцин против COVID-19, а значит, и никаких проблем в этом деле возникнуть не может. Тем не менее, для некоторых препаратов используется этот старинный метод. Суть его заключается в том, что в яйца добавляют штамм вируса, который размножается двое суток. Потом из яйца выделяют жидкость и получают чистый вирус, из которого в итоге и появляется белок, на его основе позже создается вакцина.