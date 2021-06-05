Россия оказалась в тотальной зависимости от импорта важного продукта для вакцин

Россия оказалась в тотальной зависимости от импорта важного продукта для вакцин
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.co
В нашей стране такого производства этого ингредиента нет

России приходится закупать зарубежные яйца для вакцин, это касается и препаратов против инфекции из Китая. Об этом рассказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как поведал чиновник, чтобы производить качественные препараты нужны яйца куриц, которые свободны от патогенной микрофлоры. Однако в России попросту нет мест, где бы производили подобный продукт. 

Данкверт пояснил в разговоре с РБК, что такие яйца нужны не только для вакцины против коронавируса. Их применяют, например, и для создания препаратов против гриппа. Глава ведомства считает, что России необходимо заняться этим вопросом, потому речь идет о стратегически важном моменте.

Впрочем, профессор кафедры вирусологии МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский опроверг слова Данкверта радиостанции "Говорит Москва". По его словам, яйца не применяют для создания вакцин против COVID-19, а значит, и никаких проблем в этом деле возникнуть не может. Тем не менее, для некоторых препаратов используется этот старинный метод. Суть его заключается в том, что в яйца добавляют штамм вируса, который размножается двое суток. Потом из яйца выделяют жидкость и получают чистый вирус, из которого в итоге и появляется белок, на его основе позже создается вакцина. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость256102
Пожаловаться Ответить
Интересная статистика по коронавирусу в Украине. Как же они побороли эту "чуму" без вакцины? Кто-то из знающих может объяснить этот феномен?
Гость256102
Пожаловаться Ответить
Яйца этого политолога надо использовать для изготовления вакцины за чушь несусветную из его орала!!!
Гость256664
Пожаловаться Ответить
а как же "россия самодостаточная страна" ?
1
новости партнеров

Польские яхты вторглись в охранную зону укладчика "Северного потока - 2"

Суда направлялись к острову Борнхольм

Путин анонсировал дату пуска газа по "Северному потоку-2"

Глава РФ в "сотый раз" напомнил, что это экономически целесообразный проект для страны и Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей