Западные аналитики заявили о риске отключения России от Visa и MasterCard

Западные аналитики заявили о риске отключения России от Visa и MasterCard
Aleksander Polyakov/www.globallookpress.com
Подобный сценарий нельзя исключать, считают специалисты

Аналитики агентства Moody's сообщили, что санкционные ограничения, накладываемые Соединенными Штатами на Россию, могут стать причиной отключения РФ от международных платежных систем Visa и MasterCard. Тем не менее, эксперты расценивают подобный сценарий как маловероятный.

Так, днем ранее Moody's подтвердило, что суверенный рейтинг России остается на инвестиционном уровне Ваа3. Аналитики дали Москве стабильный прогноз, однако заявили, что наблюдаются риски ограничения российской стороны к упомянутым платежным системам.

Эксперты сообщили, что одним из ключевых факторов, по которым оценивался рейтинг РФ, стала устойчивость страны к внешним санкционным ограничениям. Из-за рестрикций, считают специалисты, Москва лишается доступа к новейшим технологиям и не может модернизировать свою экономическую систему.

Несмотря на маловероятность отключения России от Visa и Mastercard, подобные ограничения лишь увеличат долю неопределенности в принятии экономических и политических решений. Авторы уточнили, что очередной санкционный пакет Запада грозит России ограниченным доступом к мировым платежным системам. 

Итогом таких последствий, отмечают в Moody's, станет возникновение барьера – как в глобальных торговых отношениях, так и в банковской сфере.

Другими факторами, ставшими ключевыми в оценке рейтинга России, стала относительная устойчивость экономической системы к пандемии, а также падение цен на нефть и низкий уровень государственного долга.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что в случае отключения России от Visa и Mastercard в России Кремль найдет способ выйти из ситуации.

Егор МАЛКОВ

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Бармалей
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Гость255948
Ага, дурашка, жди.
Чем быстрее отключат, тем быстрее разовьем свою систему. Если бы не санкции, карты МИР даже не появились бы, поскольку в них нет нужды.
Включи хотя бы мозжечок. Россия - единственная страна, которая полностью производит СВОЕ оружие. И это не дает никому вытирать об нее ноги. Остальным штаты просто перекрывают крантик. И вам, хохлодурням, только картохой кидаться осталось)))
Тоже самое и с картами
Какой картохой они её уже закупают в Белоруссии и России ! И с салом проблема, тоже в России закупают!
Студенты аграрного университета в украинском городе Сумы разработали салозаменитель (из растительного масла и желатина).Вот это и жрут.
крым наш
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Гость256128
Путлер капут !!!
Чё?Заклинило!?
крым наш
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Гость256664
чем раньше запад осознает вредоносное влияние раши и чем быстрее ее развалят тем лучше будет всем
Особенно свинам!
Гость256365
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Гость256664
чем раньше запад осознает вредоносное влияние раши и чем быстрее ее развалят тем лучше будет всем
Это как в мире если Китай чихнёт то мелочь сляжет в лихорадке. Если рашка развалится то усраина с поленьями и прибалтами просто исчезнут с географической карты. Их поглотят западные "партнёры". До укропитеков скакуасов это просто не доходит.
Бармалей
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УКРОПИТЕКИ - вам лучше не станет, как мыли унитазы ЕСтак и будите продолжать !
Гость255948
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Гость256128
Путлер капут !!!
Ага, дурашка, жди.
Чем быстрее отключат, тем быстрее разовьем свою систему. Если бы не санкции, карты МИР даже не появились бы, поскольку в них нет нужды.
Включи хотя бы мозжечок. Россия - единственная страна, которая полностью производит СВОЕ оружие. И это не дает никому вытирать об нее ноги. Остальным штаты просто перекрывают крантик. И вам, хохлодурням, только картохой кидаться осталось)))
Тоже самое и с картами
Гость256128
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Гость256664
чем раньше запад осознает вредоносное влияние раши и чем быстрее ее развалят тем лучше будет всем
Путлер капут !!!
Гость256664
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чем раньше запад осознает вредоносное влияние раши и чем быстрее ее развалят тем лучше будет всем
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