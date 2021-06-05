Подобный сценарий нельзя исключать, считают специалисты

Аналитики агентства Moody's сообщили, что санкционные ограничения, накладываемые Соединенными Штатами на Россию, могут стать причиной отключения РФ от международных платежных систем Visa и MasterCard. Тем не менее, эксперты расценивают подобный сценарий как маловероятный.

Так, днем ранее Moody's подтвердило, что суверенный рейтинг России остается на инвестиционном уровне Ваа3. Аналитики дали Москве стабильный прогноз, однако заявили, что наблюдаются риски ограничения российской стороны к упомянутым платежным системам.

Эксперты сообщили, что одним из ключевых факторов, по которым оценивался рейтинг РФ, стала устойчивость страны к внешним санкционным ограничениям. Из-за рестрикций, считают специалисты, Москва лишается доступа к новейшим технологиям и не может модернизировать свою экономическую систему.

Несмотря на маловероятность отключения России от Visa и Mastercard, подобные ограничения лишь увеличат долю неопределенности в принятии экономических и политических решений. Авторы уточнили, что очередной санкционный пакет Запада грозит России ограниченным доступом к мировым платежным системам.

Итогом таких последствий, отмечают в Moody's, станет возникновение барьера – как в глобальных торговых отношениях, так и в банковской сфере.

Другими факторами, ставшими ключевыми в оценке рейтинга России, стала относительная устойчивость экономической системы к пандемии, а также падение цен на нефть и низкий уровень государственного долга.

Ранее заместитель главы российского МИД Александр Панкин заявил, что в случае отключения России от Visa и Mastercard в России Кремль найдет способ выйти из ситуации.