Историческое событие может случиться уже в этом году

Накануне президент России Владимир Путин сообщил важную новость – первая ветка "Северного потока – 2" готова. После тестовых работ по трубе могут пустить первый газ в Европу – ожидать этого можно уже в конце лета 2021 года. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда голубое топливо пустит вторая ветка газопровода.

Выступая на ПМЭФ Путин отметил, что на достройку второй ветки "Северного потока – 2" может уйти до двух месяцев. Юшков же полагает, что первая ветка заработает уже в августе – Москва не станет ждать завершения укладки всех труб. Пусковые-наладочные работы как раз займут до двух месяцев.

Впрочем, остается вопрос – признает ли Берлин сертификаты по "СП-2". Многие иностранные компании из страха перед санкциями США могли отказаться сертифицировать трубу, но, вероятно, "Газпром" разобрался с этим вопросом. Впрочем, на стороне России – погода. Европейцы стараются как можно быстрее заполнить хранилища голубым топливом. Если "СП-2" заработает, цены на газ упадут, что выгодно ЕС. А Россия не поставляет дополнительные объемы через Незалежную, которые так требуются европейцам.

Эксперт отмечает, что России важно до выборов в сентябре в бундестаге начать качать голубое топливо по первой ветке. В случае если к власти в Германии придут "зеленые", они смогут значительно отсрочить ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2", хотя похоронить проект уже никому не под силу. При благоприятном раскладе событий, Россия сможет покрыть потребности европейцев – с сентября по декабрь и перекачать 9 млрд кубометров газа.

Вторую ветку, по словам Юшкова, достроят за пару месяцев. Поверочные работы также займут два месяца, поэтому пустить газ по второй ветке получится в октябре 2021 года. Как отмечает эксперт в разговоре с изданием "Взгляд", к началу отопительного сезона "Северный поток – 2" может работать уже полноценно.