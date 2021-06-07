В России отказались помогать бедным едой

В России отказались помогать бедным едой
Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano/www.globallookpress.com
Малообеспеченным жителям страны не на что рассчитывать, тем более в ближайшее время

В России нет реальной возможности оказать бедным адресную продовольственную помощь. Это дала понять вице-премьер Виктория Абрамченко.

Одна из причин – дороговизна администрирования программы такой помощи. "Несколько десятков миллиардов" нужны, и пока не придуман способ удешевить это, сообщила высокопоставленная чиновница.

Эти деньги потребуются для контроля за выделенными средствами – пойдут они на самом деле нуждающимся или нет. Хотя данные о тех, кому необходима помощь, можно было бы получить быстро, ведь уже есть "заложенные по линии Минтруда в части социального казначейства" принципы, отметила вице-премьер. 

Однако сложно проверить, действительно ли бедные получили отечественные товары. И рассчитать, какая сумма понадобится каждому, а также точно подобрать продукты тоже не просто, добавила Абрамченко.

По ее мнению, "это должны быть категории товаров, которые люди себе просто не смогут позволить себе купить в иных обстоятельствах". К ним относятся мясо, рыба, овощи и фрукты, масложировая продукция, которые недешевые, подчеркнула госслужащая в беседе с корреспондентом РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого был раскрыт единственный способ победить бедность в России.  Это удастся сделать, если ввести пособия для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нужно поддержать тех, кому необходима помощь, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гы
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А у кого сейчас не трудная жизненная ситуация? Только у тех, кто не помогает тем, кого доит.
гость
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Шаман ты придурок вообще кто такой что тут ¢рёшь? Радуга прозападная? Очколиз овального? Бандерсо¢? Больше нет вариантов. Поди в фуй.
Гость256011
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Контроль контролеров контролируется.
Grumbler
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Неудивительно, что в стране, где воры пришли к власти, требуется "Несколько десятков миллиардов", чтобы средства, выделенные малоимущим тоже не украли.
Олег Николаевич
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Ну с потерей работы из-за ковида например в Калининграде поддержали. Немного выплатили но все же. Способ контроля и более того, контроля выбора согласованного набора продуктов есть и он там же в Калининграде работает и в Москве есть решение. Администрация знает, что и когда купили люди. Так, что проблем технических нет, вопрос в желании соц.защиты найти эти деньги. Менее помпезно провести ПМЭФ, поскромнее здания для Администраций, ФКР потрясти и в целом можно найти.
Шаман
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Зато денежки на всякие форумы есть, чтоб нахаляву кормить разных катаровских арабов. Это не считая внешнеполитических обнимашек на яхте со всякими лукашенками..
Придет время и народный комиссар будет сажать едросов на вилы со словами: "народ не просил вас воровать".
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