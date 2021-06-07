Малообеспеченным жителям страны не на что рассчитывать, тем более в ближайшее время

В России нет реальной возможности оказать бедным адресную продовольственную помощь. Это дала понять вице-премьер Виктория Абрамченко.

Одна из причин – дороговизна администрирования программы такой помощи. "Несколько десятков миллиардов" нужны, и пока не придуман способ удешевить это, сообщила высокопоставленная чиновница.

Эти деньги потребуются для контроля за выделенными средствами – пойдут они на самом деле нуждающимся или нет. Хотя данные о тех, кому необходима помощь, можно было бы получить быстро, ведь уже есть "заложенные по линии Минтруда в части социального казначейства" принципы, отметила вице-премьер.

Однако сложно проверить, действительно ли бедные получили отечественные товары. И рассчитать, какая сумма понадобится каждому, а также точно подобрать продукты тоже не просто, добавила Абрамченко.

По ее мнению, "это должны быть категории товаров, которые люди себе просто не смогут позволить себе купить в иных обстоятельствах". К ним относятся мясо, рыба, овощи и фрукты, масложировая продукция, которые недешевые, подчеркнула госслужащая в беседе с корреспондентом РИА "Новости" на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого был раскрыт единственный способ победить бедность в России. Это удастся сделать, если ввести пособия для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нужно поддержать тех, кому необходима помощь, заявил вице-премьер Андрей Белоусов.