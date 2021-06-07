Варшава столкнулась с серьезной проблемой после отказа от российского топлива

Копенгаген отозвал разрешение на строительство Baltic Pipe, который должен связать Польшу и Норвегию через Данию, на сухопутном участке протяженностью в 200 километров. Решение датского правительства может поставить под угрозу сам проект по поставкам норвежских энергоресурсов в Польшу, которая ищет замену российскому газу.

Как пишет издание EADaily, в конце 2022 года истекает срок долгосрочного соглашения "Газпрома" с польской компанией PGNiG. Польские власти рассчитывали, что до этого момента будет запущен "Балтийский трубопровод".

Однако несколькими днями ранее апелляционный совет Дании по вопросам окружающей среды и экологии отозвал разрешение природоохранного регулятора на укладку трубы на сухопутном участке, сославшись на неясное описание мер по защите животных в регионе. Теперь агентству придется снова проводить исследования для подготовки нового разрешения. Как пишет Montel, на это может уйти восемь месяцев – успеют ли в Польше достроить собственный газопровод к моменту завершения контракта с Россией неизвестно.

Позднее оператор ГТС Дании сообщил, что приостановил строительство газопровода для изучения последствий отзыва разрешения на укладку трубы.

В настоящее время остается неизвестным, каким образом задержка сроков строительства Baltic Pipe повлияет на срок сдачи объекта. Пока что работы в зоне ответственности Варшавы продолжаются в прежнем режиме.

Польские СМИ же расценили решение датского апелляционного совета "российской угрозой". Обозреватель Яцек Лизиневич выразил уверенность, что проект пострадал из-за геополитической игры, а над Варшавой сужается "немецко-российская петля".