Вынужденно подталкивают к России: Дания затягивает с решением по Baltic Pipe

Вынужденно подталкивают к России: Дания затягивает с решением по Baltic Pipe
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Варшава столкнулась с серьезной проблемой после отказа от российского топлива

Копенгаген отозвал разрешение на строительство Baltic Pipe, который должен связать Польшу и Норвегию через Данию, на сухопутном участке протяженностью в 200 километров. Решение датского правительства может поставить под угрозу сам проект по поставкам норвежских энергоресурсов в Польшу, которая ищет замену российскому газу.

Как пишет издание EADaily, в конце 2022 года истекает срок долгосрочного соглашения "Газпрома" с польской компанией PGNiG. Польские власти рассчитывали, что до этого момента будет запущен "Балтийский трубопровод".

Однако несколькими днями ранее апелляционный совет Дании по вопросам окружающей среды и экологии отозвал разрешение природоохранного регулятора на укладку трубы на сухопутном участке, сославшись на неясное описание мер по защите животных в регионе. Теперь агентству придется снова проводить исследования для подготовки нового разрешения. Как пишет Montel, на это может уйти восемь месяцев – успеют ли в Польше достроить собственный газопровод к моменту завершения контракта с Россией неизвестно.

Позднее оператор ГТС Дании сообщил, что приостановил строительство газопровода для изучения последствий отзыва разрешения на укладку трубы.

В настоящее время остается неизвестным, каким образом задержка сроков строительства Baltic Pipe повлияет на срок сдачи объекта. Пока что работы в зоне ответственности Варшавы продолжаются в прежнем режиме.

Польские СМИ же расценили решение датского апелляционного совета "российской угрозой". Обозреватель Яцек Лизиневич выразил уверенность, что проект пострадал из-за геополитической игры, а над Варшавой сужается "немецко-российская петля".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость258614
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да нет никакой россйской петли, а вот газ с молекулами свободы есть, но если труба из Норвегии накроется, то молекулы свободы слишком дорогие, а немцы денег на них не дадут, итак 15 миллиардов в год немцы отстёгивают, а больше не дадут. Вот в чём проблема, не в петле, а в молекулах свободы.
гость
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Пипа упала у них, балтийская :-(
Гость258659
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И затягивайте где надо, ниже пояса.
Гость258649
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Затягивайте по туже,чтобы не вырвались
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