На ПМЭФ молодежь назвали главным драйвером цифрового развития

На ПМЭФ молодежь назвали главным драйвером цифрового развития
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Именно молодые люди способствуют активному внедрению прогрессивных технологий

На поле одного из важнейших бизнес-мероприятий международного уровня обсудили тему активного развития цифрового пространства в молодежной среде. Так, глава Центра по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко подчеркнул, что в этом вопросе молодежь играет ведущую роль.

Высокопоставленный эксперт отметил, что молодые люди всегда были главными прогрессорами и новаторами. Сейчас известные международные площадки активно поддерживают идеи молодых специалистов, в частности, в сфере цифровизации.

В свою очередь, замглавы Минцифры Бэлла Черкесова добавила, что на сегодняшний день интернет-пространство является важной частью жизни человечества. Цифра вносит серьезные изменения во взаимодействие между обществом и предпринимателями, между народом и государством.

Вместе с тем, огромный массив информации, который стал доступен с приходом интернета, стал причиной информационного перенасыщения. Зачастую люди не могут отделить правду от лжи, а также сталкиваются с другими проблемами. По мнению высокопоставленной госслужащей, задачей государства является повышение уровня цифровой грамотности населения.

Председатель Молодежного совета Центробанка Давид Монастырский указал, что недостаточная грамотность людей в этой сфере приводит к тому, что они напрасно отказываются от удобных инструментов. Молодежь в этом плане более развита, однако работа в данном направлении должна вестись усиленными темпами.

Замглавы Роскачества Юлия Михалева напомнила, что за период коронавирусного кризиса объемы торговли в интернете выросли в рекордных 44 раза. В то же время молодые люди, как и другие пользователи, часто сталкиваются с проблемами в цифровом пространстве. В частности, они становятся жертвами киберпреступников, которые также резко активизировались в пандемийное время.

В этой сфере необходимо навести порядок. Главная задача – обучить пользователей правильно вести себя в интернете-пространстве.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
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вы молодежь главный драйвер не потому что вы молоды а потому что у вас пенсии отобрали и еще пять лет будете рабами у рабовладельцев
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