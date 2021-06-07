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На поле одного из важнейших бизнес-мероприятий международного уровня
обсудили тему активного развития цифрового пространства в молодежной среде.
Так, глава Центра по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко подчеркнул, что в
этом вопросе молодежь играет ведущую роль.
Высокопоставленный эксперт отметил, что молодые люди всегда были главными прогрессорами и новаторами. Сейчас известные международные площадки активно поддерживают идеи молодых специалистов, в частности, в сфере цифровизации.
В свою очередь, замглавы Минцифры Бэлла Черкесова добавила, что на сегодняшний день интернет-пространство является важной частью жизни человечества. Цифра вносит серьезные изменения во взаимодействие между обществом и предпринимателями, между народом и государством.
Вместе с тем, огромный массив информации, который стал доступен с приходом интернета, стал причиной информационного перенасыщения. Зачастую люди не могут отделить правду от лжи, а также сталкиваются с другими проблемами. По мнению высокопоставленной госслужащей, задачей государства является повышение уровня цифровой грамотности населения.
Председатель Молодежного совета Центробанка Давид Монастырский указал, что недостаточная грамотность людей в этой сфере приводит к тому, что они напрасно отказываются от удобных инструментов. Молодежь в этом плане более развита, однако работа в данном направлении должна вестись усиленными темпами.
Замглавы Роскачества Юлия Михалева напомнила, что за период коронавирусного кризиса объемы торговли в интернете выросли в рекордных 44 раза. В то же время молодые люди, как и другие пользователи, часто сталкиваются с проблемами в цифровом пространстве. В частности, они становятся жертвами киберпреступников, которые также резко активизировались в пандемийное время.
В этой сфере необходимо навести порядок. Главная задача – обучить пользователей правильно вести себя в интернете-пространстве.
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