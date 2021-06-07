Такое развитие событий считают справедливым в Вашингтоне

Американская сторона решила поднять вопрос о возмещении возможных потерь Украины из-за введения в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток-2". При этом расплачиваться американцы предлагают своим немецким партнерам.



Свистопляска вокруг нашего трубопровода не прекращается ни на секунду. Незалежные вопят, что из-за переключения России на новую магистраль им придется распрощаться с огромными прибылями за транзит нашего газа. В Киеве убеждены, что как только "Поток" заработает, транспортировка голубого топлива через украинскую территорию сойдет на нет, и местной казне придется нелегко. Вступиться за Незалежную решили в Америке. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американская сторона уже запустила переговоры с Берлином по поводу компенсаций Киеву.

По всей видимости, вашингтонская администрация рассудила: наибольшую выгоду от прямого газового сообщения России и Германии получат немцы, а значит и платить за различного рода неурядицы им. Такие известия получили широкий резонанс в интернет-пространстве.

"Угу, украинцы могут мечтать, что Джо или фюрер раскошелятся. Щас! Джо бы может и не прочь, но ему свою экономику надо вытаскивать из некой глубокой смрадной пещеры. А немцы уже поляков отбрили с репарациями, украинцев отбрить еще проще", "Бедный Зеленский. Думает, что ходит под Байденом, а на самом деле – под себя…", "С чего вдруг Украину кто-то должен даром кормить? Капитализм же", "На пожизненную содержанку немцы не согласятся", "Немцы прям аж локтями друг друга распихивают, так бегут за Окраину платить", – пишут читатели РИА "Новости".

Как бы американцы не относились к строительству нашего трубопровода, даже там уже понимают, что проект будет реализован. Блинкен отметил, что окончание возведения "Потока" является фактически "свершившимся фактом", пишет Bloomberg.

Впрочем, это не мешает Вашингтону продолжать грозить нашей стране. Тот же госсекретарь допустил, что санкционные ограничения против оператора газопровода Nord Stream 2 AG все же могут быть введены, несмотря на недавнее исключение этой компании из американского списка на рестрикции.

К слову, недавно на Украине придумали два способа остановить строительство российского газопровода. Там всерьез надеются на украинскую диаспору в США и "зеленых" в Германии.