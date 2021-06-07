"Пожизненная содержанка": Берлину предложили компенсировать потери Киева из-за "Северного потока-2"

"Пожизненная содержанка": Берлину предложили компенсировать потери Киева из-за "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner/ dpa/ www.globallookpress.com
Такое развитие событий считают справедливым в Вашингтоне

Американская сторона решила поднять вопрос о возмещении возможных потерь Украины из-за введения в эксплуатацию российской газовой магистрали "Северный поток-2". При этом расплачиваться американцы предлагают своим немецким партнерам.

Свистопляска вокруг нашего трубопровода не прекращается ни на секунду. Незалежные вопят, что из-за переключения России на новую магистраль им придется распрощаться с огромными прибылями за транзит нашего газа. В Киеве убеждены, что как только "Поток" заработает, транспортировка голубого топлива через украинскую территорию сойдет на нет, и местной казне придется нелегко. Вступиться за Незалежную решили в Америке. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американская сторона уже запустила переговоры с Берлином по поводу компенсаций Киеву.

По всей видимости, вашингтонская администрация рассудила: наибольшую выгоду от прямого газового сообщения России и Германии получат немцы, а значит и платить за различного рода неурядицы им. Такие известия получили широкий резонанс в интернет-пространстве.

"Угу, украинцы могут мечтать, что Джо или фюрер раскошелятся. Щас! Джо бы может и не прочь, но ему свою экономику надо вытаскивать из некой глубокой смрадной пещеры. А немцы уже поляков отбрили с репарациями, украинцев отбрить еще проще", "Бедный Зеленский. Думает, что ходит под Байденом, а на самом деле – под себя…", "С чего вдруг Украину кто-то должен даром кормить? Капитализм же", "На пожизненную содержанку немцы не согласятся", "Немцы прям аж локтями друг друга распихивают, так бегут за Окраину платить", – пишут читатели РИА "Новости".

Как бы американцы не относились к строительству нашего трубопровода, даже там уже понимают, что проект будет реализован. Блинкен отметил, что окончание возведения "Потока" является фактически "свершившимся фактом", пишет Bloomberg.

Впрочем, это не мешает Вашингтону продолжать грозить нашей стране. Тот же госсекретарь допустил, что санкционные ограничения против оператора газопровода Nord Stream 2 AG все же могут быть введены, несмотря на недавнее исключение этой компании из американского списка на рестрикции.

К слову, недавно на Украине придумали два способа остановить строительство российского газопровода. Там всерьез надеются на украинскую диаспору в США и "зеленых" в Германии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость258563
Пожаловаться Ответить
Ждём генерала Мороза зимой, он как раз всё расставит по своим местам
и Украина.
Пожаловаться Ответить
Гость257593
Какую волну нагнал Северный поток. Тут и Америка с Германией, и Украина. А рядовым россиянам что? Опять фига в кармане. Газпром торгует народным достоянием, верхушка обогащается, россияне ликуют! Главное - победа над врагами. Хорошо, что без человеческих жертв. Газопровод убыточный. Денег нет и не будет, а вы держитесь!
Развал Украины еще не окончен, теперь последует разделение Украины на несколько областей, Карпаты отойдут Венгрии, Польша заберёт Западной область, остальное останется России. Иначе не будет.
Гость257593
Пожаловаться Ответить
Какую волну нагнал Северный поток. Тут и Америка с Германией, и Украина. А рядовым россиянам что? Опять фига в кармане. Газпром торгует народным достоянием, верхушка обогащается, россияне ликуют! Главное - победа над врагами. Хорошо, что без человеческих жертв. Газопровод убыточный. Денег нет и не будет, а вы держитесь!
Гость255836
Пожаловаться Ответить
Дебилизм полный. Вот уж воистину содержанка а не страна эта Укропия. Но вообще кто ее породил тот и содержать должен а это Штаты в первую очередь и ЕС во вторую. Хотя рекомендую просто упразднить это недогосударство и вопрос отпадет сам.
1
новости партнеров

На Украине прорвало перекрывающую воду в Крым плотину

Инцидент привел к утечке воды на полуостров

Японцы пригрозили ядерным оружием России в ответ на слова Путина о Курилах

Однако Токио не обладает подобным военным потенциалом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей